Anche nella primavera 2026 il giovedì di Sky Uno è occupato da Pechino Express. Il reality show, quest’anno rinnovato, dà vita, ancora una volta, alla staffetta con MasterChef Italia.

Pechino Express 2026, il sottotitolo dell’edizione è L’Estremo Oriente

Pechino Express 2026 prenderà il via, in prima serata, giovedì 12 marzo. Il format, così come negli ultimi anni, è trasmesso, in prima visione, su Sky Uno, oltre che in streaming sulla piattaforma Now TV e sull’applicazione Sky Go.

Quella al via fra un mese sarà, per il format, la tredicesima edizione, la quinta ad essere realizzata da Sky, dove lo show è approdato nel 2022. Il sottotitolo del programma sarà L’Estremo Oriente, a causa dei Paesi che i viaggiatori sono chiamati a percorrere. La rotta preveda una partenza dall’Indonesia, Stato già visitato in occasione della terza edizione. Da qui ci si sposta verso la Cina, alla terza presenza in assoluta nel format dopo quelle della prima ed ottava edizione. Il gran finale è previso nella terra del Sol Levante, ovvero il Giappone, tappa già coinvolta nella rotta della sesta edizione.

Costantino Della Gherardesca affiancato da tre inviati

Al timone di Pechino Express 2026 è confermato Costantino Della Gherardesca, vero e proprio recordman per il format, che guida sin dalla seconda edizione, quando prese il posto di Emanuele Filiberto.

Dopo due anni di fila, al suo fianco non c’è più Gianluca Colucci, in arte Fru. Al suo posto arrivano ben tre nuovi inviati, uno per Stato, che supportano il conduttore nelle varie fasi della gara. Spazio, in primis, al comico Lillo, a breve sul palco del Festival di Sanremo. Poi è la volta di Giulia Salemi, attualmente protagonista su NOVE con The Cage Prendi e Scappa. Infine, arriva il giornalista sportivo Guido Meda, telecronista della MotoGP e Direttore di Sky Sport Motori.

Pechino Express 2026, le dieci coppie

Sono dieci le coppie che prendono il via a Pechino Express 2026. Spazio a Gli Spassusi, ovvero i comici Biagio Izzo e Francesco Paolantoni. Coinvolti I Raccomandati Chanel Totti e l’amico Federico Laurini e Le DJ Jo Squillo e Michelle Masullo (lo scorso anno nel cast de La Volta Buona). Quarta coppia è I Veloci, animata dagli ex atleti Fiona May e Patrick Stevens, che hanno anche un legame sentimentale. I cantanti Dani Faiv e Tony 2Milli sono I Rapper, mentre gli influencer Steven Basalari e Viviana Vizzini devono cercare di andare d’accordo, gareggiando insieme come Gli Ex.

Altra coppia dei comici è chiamata I Comedian, formata da Tay Vines e Assane Diop. Ancora influencer protagonisti con Elisa Maino e Mattia Stanga, cioè I Creator. Infine, sono in gara Candelaria e Camila Solórzano, sorelle e modelle argentine chiamate Le Albiceleste, e Gaia De Laurentiis e Agnese Catalani, mamma e figlia che formano il team Le Biondine.