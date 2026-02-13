Venerdì 13 febbraio parte la 25° giornata di Serie A e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Il prossimo è un turno molto importante, in quanto prevede ben due big match.

Serie A 25° giornata programmazione tv, gli anticipi

Il primo match a svolgersi nella 25° giornata di Serie A è Pisa-Milan. L’incontro, al via alle 20:45 del 13 febbraio, è fondamentale sia per le zone basse che per quelle alte della classifica. I padroni di casa, infatti, sono penultimi e rischiano di andare in B. Gli ospiti, invece, devono vincere per cercare di contenere la fuga della capolista Inter.

La 25° giornata di Serie A procede sabato 14 febbraio con altri tre incontri. Alle 15:00 la Fiorentina, terz’ultima ed a rischio retrocessione, affronta la difficile trasferta contro il Como, sesto ed in lotta per un posto in Europa. Dalle 18:00, la Lazio sfida l’Atalanta, entrambe a caccia di punti per ricucire il gap dalle prime posizioni, che significherebbero la qualificazione alle Coppe.

Alle 20:45, Sky e DAZN propongono il Derby d’Italia fra Inter e Juventus. I nerazzurri sono i dominatori del campionato, primi con un vantaggio di otto punti (seppur con un match in più disputato rispetto al Milan diretta inseguitrice). I bianconeri, invece, sono quarti, in piena zona Champions League.

Gli incontri della domenica e del lunedì

La 25° giornata di Serie A procede domenica 15 febbraio. Dalle 12:30, l’Udinese sfida il Sassuolo, incontro fra due team che occupano la metà della classifica e sono virtualmente già salvi. Alle 15:00, la Cremonese incontra il Genoa: entrambe le compagini sono a quota 23 punti, ovvero cinque in più rispetto alla Fiorentina terz’ultima. In contemporanea, il Parma accoglie il fanalino di coda Hellas Verona.

Dalle 18:00, su Sky e DAZN prende il via il faccia a faccia Torino-Bologna, con i rossoblù chiamati a riscattarsi dopo quattro sconfitte di fila. Alle 20:45 è la volta di Napoli-Roma, scontro decisivo per la Champions. I Partenopei, infatti, sono terzi a 49 punti, mentre i giallorossi sono quinti con 46 lunghezze. Il turno termina lunedì 16 febbraio, con il posticipo, in onda su Sky e DAZN, fra il Cagliari ed il Lecce.

Serie A 25° giornata programmazione tv, i telecronisti

Queste le voci scelte da Sky per la 25° giornata di Serie A.

Inter-Juventus: Compagnoni e Marchegiani;

Compagnoni e Marchegiani; Torino-Bologna: Barone e Gobbi;

Barone e Gobbi; Cagliari-Lecce: Massara e Minotti.

Di seguito, invece, i commentatori di DAZN.