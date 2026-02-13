Sabato 14 e domenica 15 febbraio torna, su Canale 5, lo show Verissimo. Il rotocalco pomeridiano della rete ammiraglia è guidato da Silvia Toffanin, che accoglie in studio vari ospiti per delle interviste.

Verissimo 14 15 febbraio, chi c’è il sabato

A Verissimo di sabato 14 febbraio, al via alle ore 16:30, è dato spazio a Saul Nanni. Il giovane attore, classe 1999, è attualmente impegnato nei cinema del nostro paese, essendo il protagonista del film La gioia. La pellicola è uscita nelle sale nella giornata di ieri e vanta, nel cast, la presenza di altri attori molto conosciuti, fra cui Valeria Golino e Jasmine Trinca.

Ampio spazio, durante la puntata di oggi, è dato a Melissa Satta. La showgirl festeggia, nello studio di Verissimo, i suoi primi 40 anni. Poi è raccontata la storia professionale e personale di Marina La Rosa, nota al grande pubblico per aver fatto parte della prima edizione del Grande Fratello.

Il progetto di vita di Luca Trapanese

A Verissimo di sabato 14 febbraio è intervistato il coreografo Luciano Cannito. Coreografo e regista, oltre che Presidente del Teatro Nazionale della Città di Napoli, racconta la sua storia ed i suoi ultimi impegni lavorativi. Lo scorso anno, per il Teatro Capitol di Madrid, ha diretto lo show Raffaella el Musical, omaggio a Raffaella Carrà.

Infine, Silvia Toffanin propone un focus sul progetto di vita di Luca Trapanese. Quest’ultimo è finito al centro della ribalta nel 2018, quando, da single, ha deciso di diventare il papà adottivo di Alba, una bambina affetta dalla Sindrome di Down.

Verissimo 14 15 febbraio, chi c’è la domenica

A Verissimo di domenica 15 febbraio, al via alle 15:30, c’è la cantante Rita Pavone, che ha modo di ripercorrere le tappe più importanti della sua carriera. Poi, ancora musica protagonista con Fiordaliso, che partecipa al format alla vigilia di un compleanno molto importante.

Durante Verissimo di oggi partecipa Rocco Casalino. L’ex portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte effettua, per la prima volta, una intervista di coppia insieme al compagno Alejandro.

Toffanin, dopo aver raccolto le dichiarazioni di Rosita Celentano e della speaker e ballerina Rossella Brescia, racconta il primo anno da coppia di Javier Martinez ed Helena Prestess. I due si sono conosciuti all’interno della Casa del Grande Fratello, dove si sono innamorati ed hanno iniziato una relazione. Infine, ci sono Sabrina e Luca, i genitori di Alex Marangon, il venticinquenne morto nel giugno del 2024, in provincia di Treviso, in circostanze ancora poco chiare.