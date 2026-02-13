Stasera in TV, sabato 14 febbraio 2026, la prima serata di San Valentino si divide strategicamente tra grandi show, cinema romantico e lo sport olimpico d’eccellenza con i Giochi di Milano Cortina 2026. Su Rai 1 va in onda la finalissima di uno dei talent più seguiti della stagione, mentre le altre reti rispondono con film cult, commedie leggere e i classici appuntamenti d’intrattenimento del fine settimana.

Stasera in TV sabato 14 febbraio 2026: Rai

La proposta Rai per la serata degli innamorati appare ricca e variegata. Su Rai 1 l’attesa è tutta per la finale di The Voice Kids (21:30 – 00:00). Antonella Clerici conduce l’ultimo atto del concorso canoro, dove i giovani talenti si sfidano per conquistare il titolo davanti ai coach e al pubblico in studio, regalando momenti di grande musica e commozione.

Rai 2 continua a seguire le emozioni delle Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026. Dalle 21:00 alle 23:00, l’attenzione si concentra sullo Short Track con le finali dei 1500m maschili e dei 1000m femminili, discipline che promettono velocità e adrenalina pura sul ghiaccio. Per chi cerca invece un racconto epico, Rai 3 trasmette Balla coi lupi (21:25), il pluripremiato capolavoro di Kevin Costner che esplora il contatto tra culture diverse nelle grandi praterie americane.

Completano l’offerta del servizio pubblico le repliche di Don Matteo su Rai Premium (21:20), un evergreen sempre gradito dalle famiglie, e la pellicola drammatica Trafficked su Rai Movie (21:10), che analizza con coraggio il tema dello sfruttamento internazionale.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Le reti Mediaset e i canali indipendenti propongono alternative che spaziano dalla risata all’emozione profonda. Su Canale 5 Maria De Filippi conduce una nuova puntata di C’è posta per te (21:40), programma che a San Valentino acquista un valore ancora più simbolico attraverso storie di ricongiungimenti e regali inaspettati. Italia 1 punta invece sull’intrattenimento per famiglie con Una notte al museo 3 – Il segreto del Faraone (21:28), l’ultimo capitolo della saga con Ben Stiller.

Su Rete 4 la serata si accende con l’ironia intramontabile di Bud Spencer e Terence Hill in Non c’è due senza quattro (21:34). Per gli amanti dell’approfondimento, La7 conferma l’appuntamento con Massimo Gramellini in In altre parole (20:35), mentre TV8 trasmette una prima TV di Alessandro Borghese – 4 Ristoranti (21:15), portando la sfida culinaria in nuove, affascinanti località italiane. Infine, sul Nove, prosegue l’analisi politica e sociale con Accordi & disaccordi (21:30).

I film di questa sera in TV – sabato 14 febbraio 2026

Se preferite godervi una serata di cinema, le opzioni sono numerose e toccano generi estremamente diversi tra loro. Ecco i titoli principali disponibili stasera:

Balla coi lupi (Rai 3): Un western epico che celebra il rispetto per la natura e l’identità.

(Rai 3): Un western epico che celebra il rispetto per la natura e l’identità. Non c’è due senza quattro (Rete 4): Commedia cult ambientata in Brasile con la coppia più amata del cinema italiano.

(Rete 4): Commedia cult ambientata in Brasile con la coppia più amata del cinema italiano. Una notte al museo 3 (Italia 1): Avventura fantastica tra le sale del British Museum.

(Italia 1): Avventura fantastica tra le sale del British Museum. After the Sunset (Canale 20): Pierce Brosnan in un heist movie ambientato in un paradiso tropicale.

(Canale 20): Pierce Brosnan in un heist movie ambientato in un paradiso tropicale. Black Box – La scatola nera (Rai 4): Un thriller psicologico ad alta tensione che scava nei segreti dell’aviazione.

(Rai 4): Un thriller psicologico ad alta tensione che scava nei segreti dell’aviazione. Training Day (Iris): Denzel Washington in una performance da Oscar nel cuore oscuro di Los Angeles.

(Iris): Denzel Washington in una performance da Oscar nel cuore oscuro di Los Angeles. Scuola di Polizia 6 (Mediaset 27): Nuove peripezie per la strampalata squadra di agenti in città.

(Mediaset 27): Nuove peripezie per la strampalata squadra di agenti in città. Qualcosa di inaspettato (TV2000): Un racconto delicato perfetto per riflettere sui legami umani.

⭐ Il film consigliato della serata – Balla coi lupi (Rai 3)

Per chi cerca un’esperienza cinematografica totale in questa serata di San Valentino, il titolo suggerito è Balla coi lupi, in onda su Rai 3 alle 21:25. Il capolavoro diretto e interpretato da Kevin Costner rimane una scelta potente e coinvolgente, capace di emozionare spettatori di ogni generazione. Questo western atipico racconta una storia di incontro, rispetto reciproco e trasformazione personale attraverso il viaggio di un soldato che scopre la cultura Sioux.

La pellicola vanta paesaggi spettacolari, una colonna sonora indimenticabile e un ritmo narrativo che concede il giusto spazio alle emozioni autentiche. Di conseguenza, risulta il film ideale per chi ama il cinema classico che sa parlare al cuore senza risultare scontato, celebrando un amore che supera le barriere linguistiche e culturali.

I film su Sky – sabato 14 febbraio 2026

L’offerta Sky per San Valentino si tinge di romanticismo e grande spettacolo. Il titolo di punta per le coppie è senza dubbio A Star Is Born, con Bradley Cooper e Lady Gaga, una storia d’amore e musica struggente che rappresenta la scelta ideale per la serata. Per chi invece desidera un’atmosfera più leggera e avventurosa, Ocean’s Eleven – Fate il vostro gioco offre un intrattenimento elegante con un cast stellare.

La programmazione dedicata alle famiglie include classici dell’animazione come Dragon Trainer e Shrek e vissero felici e contenti, capaci di divertire grandi e piccoli. Gli amanti del brivido possono invece optare per Jurassic World, che porta sullo schermo l’imponenza dei dinosauri con effetti speciali mozzafiato. Infine, per chi cerca un cinema più intimo e autoriale, Tre ciotole propone una riflessione delicata sulle sfumature dei rapporti umani.