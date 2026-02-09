Da settimane c’è una sorta di ponte, chiamato Ballando con le stelle, che collega televisivamente la Rai e Verissimo. Nello studio di Silvia Toffanin, infatti, sono stati accolti molti dei protagonisti dell’ultima edizione del talent di punta del sabato sera della TV di Stato.

Verissimo Ballando con le stelle, la necessità di riempire cinque ore di show alla necessità

Da settembre su Canale 5, subito dopo la fine della pausa legata alle festività di Natale, sono in onda due puntate alla settimana di Verissimo. Il rotocalco della rete ammiraglia è visibile il sabato e la domenica, per un totale di circa cinque ore di show.

Una durata molto lunga specie per un format di interviste, che richiede necessariamente uno sforzo nel tentativo di riuscire ad avere dei segmenti sempre interessanti e con volti inediti.

A tal proposito, Verissimo può contare su un aiuto decisamente inatteso, in arrivo dalla Rai e chiamato Ballando con le stelle.

Da Paolo Belli a Marcella Bella, tutti i protagonisti su Canale 5

L’ultima edizione del talent di Rai 1, la ventesima ad andare in onda, è giunta al termine, dopo tredici puntate, il 20 dicembre scorso. A partire dai primi appuntamenti del nuovo anno, a Verissimo è iniziata la staffetta fra gli ex protagonisti del talent di danza.

Nel fine settimana di sabato 17 e domenica 18 gennaio, Silvia Toffanin ha dialogato con due ex concorrenti del format. La prima è Martina Colombari, Miss Italia nel 1991 e capace di arrivare sino alla finale nello show di Rai 1. La seconda è l’attrice Nancy Brilli.

La settimana seguente, invece, gli studi di Verissimo si sono aperti per altri due ex partecipanti. Si tratta dell’ex nuotatore Filippo Magnini, per l’occasione affiancato dalla moglie Giorgia Palmas, e della cantante Marcella Bella, la cui presenza a Ballando ha creato molto clamore a causa di alcune polemiche con la giuria.

Il 29 e 30 gennaio, lo show di Milly Carlucci è stato rappresentato da un altro ex concorrente, ovvero il tennista Fabio Fognini, e dalla presidente della giuria Carolyn Smith. Nel weekend appena concluso, Silvia Toffanin ha intervistato Paolo Belli, ex co-conduttore e, nell’ultima edizione, concorrente di Ballando con le stelle.

Verissimo Ballando con le stelle, da rivale a fenomeno da sfruttare

Quel che sta accadendo, dunque, è la trasformazione di Ballando con le stelle da rivale televisivo a fenomeno da sfruttare. In un mese, d’altronde, Silvia Toffanin ha intervistato ben cinque dei dodici ex concorrenti, oltre che una esponente della giuria. Alcuni di loro, fra l’altro, sono andati in onda contro Da noi a ruota libera, show di Rai 1 condotto da Francesca Fialdini, seconda classificata nell’ultima edizione del talent.

Strani intrecci del destino, dunque, con Canale 5 che, per riempire le varie ore di messa in onda di Verissimo, aumentate dopo il taglio al pomeridiano di Amici, ha deciso di pescare, legittimamente, dalla concorrenza.