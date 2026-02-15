Matteo Trullu è il vincitore di The Voice Kids. Il giovane, di appena 13 anni, ha ottenuto il titolo nel corso della finale andata in onda, su Rai 1, nel prime time di sabato 14 febbraio. Una serata vincente per l’ammiraglia della TV di Stato, che ha superato C’è posta per te.

The Voice Kids Matteo Trullu, il trionfo di Rai 1

Matteo Trullu, nuovo vincitore di The Voice Kids, ha 13 anni ed è originario della Sardegna. Il giovane, infatti, arriva da Decimomannu, cittadina situata in provincia di Cagliari. La serata con la sua vittoria ha portato Rai 1 a sconfiggere C’è posta per te. Il talent di Antonella Clerici, infatti, ha convinto 3 milioni e 380 mila telespettatori, con una share del 23,4%. Il format di Maria De Filippi, su Canale 5, si è fermato al 22,1%, con 3 milioni e 272 mila spettatori.

Oltre che cantante, è anche un polistrumentista: da quando ha sei anni, infatti, suona la chitarra, con la quale si è presentato durante le Blind Auditions. Presentandosi al grande pubblico aveva detto: “Il rock mi dà energia, grinta e mi libera da ogni pensiero. Suono la chitarra, il pianoforte e la batteria, adoro tutte le band vintage, fra cui gli Europe“.

La cover dei Queen aveva convinto Nek

Protagonista delle audizioni durante la quarta puntata, trasmessa il 31 gennaio scorso, il giovane, a The Voice Kids, era salito sul palco eseguendo il brano Bohemian Rhapsody, storico singolo dei Queen.

Non appena ha iniziato a cantare, sia Loredana Bertè che Nek, unici due giudici che, a quel punto della gara, avevano ancora spazio nelle loro compagini, si sono subito girati. Alla fine, Matteo Trullu ha deciso di affrontare l’intero percorso insieme a Nek, che dunque ha ottenuto la vittoria nella sua prima edizione da giudice.

Nelle semifinali, contraddistinte dalle Battle, Matteo Trullu ha dovuto confrontarsi con Alessia Cecere. Il 13enne aveva avuto la meglio realizzando la cover del brano Maniac, noto a livello internazionale per essere la colonna sonora del film Flashdance.

The Voice Kids Matteo Trullu, come è andata la finale

Nel corso della finale di The Voice Kids, Matteo Trullu ha calcato il palco proponendo Somebody to love, altra canzone dei Queen. Grazie a tale singolo, ha superato la prima fase insieme a Francesca Lanza, Briana Samira Camara ed Andrea Ronga. I quattro hanno cantato i loro cavalli di battaglia e Trullu ha deciso di riproporre Maniac.

La sua vittoria è arrivata grazie al voto congiunto del pubblico presente in studio e della giuria di qualità. Essa, novità assoluta per il format, è composta da Nina Zilli, Mara Maionchi, Ema Stokholma, ed Enrico Melozzi.