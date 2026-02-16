Ritorna, per la 36esima edizione, lo storico programma L’Albero Azzurro. Il programma cult per bambini è visibile, in streaming su Rai Play, ed in tv su Rai Yoyo. Le puntate sono proposte tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 17:30.

L’Albero Azzurro 36esima edizione, i protagonisti storici guidati dall’immancabile Dodò

L’Albero Azzurro si conferma una delle trasmissioni più longeve del nostro paese, essendo andato in onda, per la prima volta, nel 1990. Il format, che ha accompagnato la crescita di varie generazioni di italiani, ha come protagonista Dodò, l’uccellino a pois che con la sua curiosità e il desiderio di imparare rappresenta una figura di riferimento per i più piccoli.

Al suo fianco tornano i protagonisti storici dello show, ovvero Laura Carusino, Andrea Beltramo, il leoncino Ruggero e la pungente Zarina. Il nuovo personaggio è Capitan Giraventola, interpretato da Oreste Castagna. Esploratore naturalista, a volte sognatore ed altre sbadato, è nato dalla fantasia di Dodò ed è solo lui a incontrarlo nel corso delle sue avventure.

Le esibizioni di Laura Carusino e Andrea Beltramo

Ad arricchire la nuova edizione de L’Albero Azzurro tornano Laura Carusino e Andrea Beltramo. I due intrattengono i piccoli spettatori interpretando i brani con le coreografie coinvolgenti, un riarrangiamento di canzoni di repertorio in formato più breve in un nuovo set musicale. Tali hit diventano centrali nella narrazione, accompagnando lo sviluppo dell’avventura, evidenziando l’emergere di un nodo narrativo od accompagnandone la risoluzione. Ogni puntata de L’Albero Azzurro ha una durata di circa un quarto d’ora ed è composta da diverse sequenze autonome legate tra loro in una storia.

L’Albero Azzurro è prodotto da Rai Kids ed è realizzato negli studi del Centro di Produzione Rai Piero Angela di Torino, sede della trasmissione dal 2002. In tale studio è dato spazio al grande albero azzurro, storico elemento scenografico risalente alla prima edizione del 1990, alto circa 4,5 metri con la chioma completamente rinnovata nel 2022.

L’Albero Azzurro 36esima edizione, le storie della prima settimana

Nella prima puntata del 16 febbraio de L’Albero Azzurro, Dodò va alla ricerca di una rarissima nuvola colorata e, lungo il suo viaggio, incontra Capitan Giraventola. Il martedì, Dodò vorrebbe vedere un tirannosauro fatto rivivere per sbaglio da uno scienziato. Il giorno seguente, il protagonista vaga per lo spazio alla ricerca di un nuovo pianeta da abitare, mentre il giovedì il personaggio principale è a caccia di un gomitolo giallo per completare la sua sciarpa. Infine, il venerdì, Dodò è geloso di Ruggero, che ha ricevuto un premio per il miglior lavoretto scientifico.