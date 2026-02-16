Lunedì 16 febbraio, su Canale 5, è andata in onda la seconda puntata di Taratata. Il format è proposto dalle ore 2145 circa, partendo subito dopo la fine de La Ruota della Fortuna.

Taratata seconda puntata, lo show ambientato presso a Bergamo

Anche la seconda ed ultima puntata di Taratata è guidata da Paolo Bonolis. Quest’ultimo ha debuttato, sulla rete ammiraglia del Biscione, la scorsa settimana ed entrambi gli appuntamenti sono ambientati presso la ChorusLife Arena di Bergamo.

Nel palazzetto, il conduttore accoglie numerosi artisti affermati italiani, che eseguono dei medley dei loro brani più noti, eseguendo duetti e performance del tutto inedite. Inoltre, i protagonisti realizzano omaggi a grandi esponenti della musica italiana ed internazionale.

Gli ascolti del debutto

Taratata, nella prima puntata, non ha convinto dal punto di vista degli ascolti. Il format, infatti, lo scorso 9 febbraio ha tenuto compagnia a due milioni e 30 mila telespettatori, con una share del 18%. Su Rai 1, la fiction Cuori, contro la quale il programma musicale si confronta anche oggi, ha convinto poco meno di 3 milioni di persone, con il 17,4%.

Tutte le performance canore della seconda puntata di Taratata sono accompagnate dalla Superband, composta da Emanuele Lele Spedicato, Federico Poggipollini, Daniel Bestonzo, Giovanni Pastorino e Dario Panza. Tutti loro firmano la sigla iniziale, che consiste nel brano The Ecstasy of Gold del Maestro Ennio Morricone.

Taratata seconda puntata, il cast

Nel corso della seconda puntata di Taratata è dato spazio ad Annalisa. L’artista esegue un medley composto da alcuni dei suoi successi, fra cui Sinceramente ed Esibizionista, con il quale sta dominando le classifiche delle hit più ascoltate.

Lo stesso farà anche Gigi D’Alessio, che secondo quanto comunica il settimanale TV Sorrisi e Canzoni intrattiene il pubblico con il brano Non dirgli mai ed Un nuovo bacio. Nella scaletta dello show c’è spazio per i Negramaro, band guidata dal frontman Giuliano Sangiorgi, e per Fiorella Mannoia. Il ricco parterre di ospiti musicali giunge al termine con Alessandra Amoroso e Luca Carboni.

Durante la serata c’è la possibilità di tributare artisti molto importanti, a partire da Pino Daniele e Lucio Dalla. In programma, poi, delle pagine dedicate ad altri grandi della musica italiana, da Claudio Baglioni a Renato Carosone, passando per Ivano Fossati.

Infine, per un monologo che intende unire il mondo della musica a quello della recitazione, è coinvolto Edoardo Leo, al cinema dalla fine di gennaio con la pellicola 2 cuori e 2 capanne.