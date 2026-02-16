Dopo La Ruota della Fortuna, un altro game show è destinato a debuttare, per il momento solamente per due serate, in prime time. Stiamo parlando de L’Eredità, che il 20 ed il 21 febbraio è visibile, su Rai 1, con gli speciali denominati Sfida tra Giganti.

L’Eredità Sfida tra Giganti, la Rai prende spunto da Mediaset?

La decisione di puntare su L’Eredità con gli speciali in prima serata denominati Sfida tra Giganti ricorda quanto fatto, nelle passate settimane, da Mediaset con La Ruota della Fortuna.

Entrambe le trasmissioni sono proposte, tradizionalmente, in collocazioni diverse da quella della prima serata: il format di Marco Lioni nel preserale, quello di Scotti in access prime time.

Canale 5, sull’onda del successo dello show, ha deciso di realizzare vari appuntamenti in prime time, con protagonisti i migliori campioni della stagione e degli ospiti vip. Gli stessi ingredienti, insomma, che compongono L’Eredità Sfida tra Giganti.

Chi in gara

Al centro de L’Eredità Sfida tra Giganti vi sono sei fra i campioni più vincenti delle ultime edizioni. Il primo è il recordman Guido Gagliardi, che con i suoi oltre 316 mila euro vinti è uno dei partecipanti più ricchi nella storia del programma.

A seguire ci sono Christian Giordano e Gabriele Paolini. Il primo ha vinto più di 310 mila euro, il secondo, fra i dominatori assoluti nel 2025, ha portato a casa un montepremi di 300 mila euro ed è diventato uno dei partecipanti con più puntate all’attivo, ben 33.

Dall’edizione del 2024, invece, arriva Daniele Alesini, medico molto amato dal pubblico, che ha vinto 285 mila euro. Infine, ci sono Giacomo Candoni, giovane concorrente protagonista tre anni fa, e Martina Crocchia, unica donna presente negli speciali in prima serata. Se il primo ha vinto poco meno di 189 mila euro, la seconda ha portato a casa, grazie al programma, 158 mila euro.

L’Eredità Sfida tra Giganti, la Super Ghigliottina

Il conduttore Marco Liorni, durante L’Eredità Sfida tra Giganti, è affiancato dalle professoresse Greta Zuccarello e Linda Pani. Al termine della seconda puntata, in onda sabato 21 febbraio, i vincitori dei due appuntamenti si sfidano in una Super Ghigliottina finale, con l’obiettivo di diventare il campione. Le puntate, visibili anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play, sono arricchite dalla presenza di vari ospiti, volti celebri del mondo della televisione, delle fiction e dello sport. Le loro identità, tuttavia, non sono ancora state rese note, così come non è chiaro in cosa consisterà il loro coinvolgimento.