La Rai ha pubblicato i palinsesti della primavera 2026 e sono decisamente ricchi di novità. Fra le altre, spicca il ritorno di Canzonissima, guidato da Milly Carlucci.

Palinsesti Rai primavera 2026, la rete ammiraglia

Su Rai 1, nel daytime è tutto invariato, ma nel prime time abbondano le novità. Il lunedì, per tutto marzo, è occupato da Guerrieri La regola dell’equilibrio, seguito da una nuova edizione di Ulisse con Alberto Angela, visibile fino al 4 maggio. Il martedì tornano le repliche de Il Commissario Montalbano, mentre il mercoledì, dopo film e David di Donatello, dal 13 maggio arriva Morgane Detective Geniale.

Il giovedì, dal 9 al 30 aprile c’è Uno sbirro in Appennino, seguito, dal 7 al 21 maggio, da La Buona Stella. Il venerdì, dal 10 aprile, torna Dalla Strada al Palco. Ma la principale novità riguarda il sabato, giornata nella quale Milly Carlucci conduce la nuova edizione di Canzonissima.

Il format, che manca in tv dal 1975, consiste in una sfida fra cantanti già molto noti. Ancora sconosciuto il cast, anche se è lecito immaginare il ritorno di Gianni Morandi, vincitore di ben due edizioni del format. Per Carlucci si ripropone la storica sfida negli ascolti con Maria De Filippi, che su Canale 5 guida il Serale di Amici. Le due regine del sabato sera si confrontano, dunque, sullo stesso terreno: il talent, ma con interpreti differenti. Se da una parte ci sono artisti già affermati, dall’altra gli artisti emergenti.

La domenica, infine, è protagonista la fiction, fra Imma Tataranni Sostituto Procuratore, Roberta Valente e Finestra vista lago.

L’intrattenimento domina su Rai 2

Per quel che concerne i palinsesti della primavera 2026 di Rai 2, il protagonista è l’intrattenimento. Il lunedì dal 6 aprile al 4 maggio, arriva la nuova edizione di The Floor, mentre dall’11 maggio è previsto la novità The Unknown con Elettra Lamborghini e Gianluca Fubelli. Il martedì, fino al 31 marzo, ci sono i The Jackal con Stasera a letto tardi, seguito da Belve e Belve Crime, entrambi con Francesca Fagnani.

Il mercoledì è la nuova collocazione di Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino, in onda fino al 15 aprile. A seguire, arriva Mare Fuori. Il giovedì torna Ore 14 Sera con Milo Infante. Il venerdì, invece, tocca a Delitti in Paradiso e lo spin off Oltre il Paradiso. Il sabato e la domenica, infine, sono occupati dalle serie poliziesche.

Palinsesti Rai primavera 2026, l’offerta di Rai 3

Infine, su Rai 3, i palinsesti della primavera 2026 prevedono una chiusura de Lo Stato delle Cose al 30 marzo, sostituito ad aprile da Newsroom di Monica Maggioni. Il martedì, FarWest termina il 7 aprile, seguito per due settimane da Vespucci. Dopo una serie di film, il 12 maggio arriva Indovina chi viene a cena, che dunque lascia la collocazione del sabato. Il mercoledì continua ad essere occupato da Chi l’ha visto?, così come il giovedì rimane il giorno di Geppi Cucciari con Splendida Cornice, visibile fino al 21 maggio.

Il film c’è un ciclo di film interrotto solamente il 1° maggio dal consueto Concertone. Il sabato, fino all’11 aprile c’è La Pelle del Mondo, nuovo programma di approfondimento scientifico, che lascia il posto, dalla settimana seguente, a Verità nascoste, in programmazione fino al 23 maggio. La domenica, infine, prosegue PresaDiretta fino al 12 aprile, quando riparte Report.