Mercoledì 18 febbraio, Real Time manda in onda la puntata dedicata alla scelta finale di Matrimonio a prima vista 16. Di seguito vi raccontiamo ciò che è successo e, di conseguenza, interrompete la lettura se non volete incappare in degli spoiler.

Matrimonio a prima vista 16 scelta finale, cosa hanno deciso Linda ed Andrea

A Matrimonio a prima vista di oggi, le tre coppie di marito e moglie, ad un mese di distanza dall’unione, fra viaggio di nozze e convivenza, si presentano di fronte ai tre esperti Nada Loffredo, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante e comunicano la loro scelta: divorziare o rimanere insieme.

I primi a dover prendere tale decisione sono Linda ed Andrea. I loro contrasti della scorsa settimana hanno penalizzato troppo la situazione per continuare il matrimonio. A confessarlo è soprattutto la donna, convinta che il coniuge non abbia avuto il coraggio di parlare apertamente dei suoi limiti verso lei dovuti alla mancanza di attrazione.

Per questo motivo, Linda conferma: “Vorrei una persona al mio fianco capace di farmi sentire desiderata e da cui poter avere qualche certezza in più“. Dello stesso parere anche Andrea, che ha ammesso di aver avuto sempre grosse difficoltà ad immaginare un futuro con la ragazza. Il loro matrimonio, dunque, termina qui.

La scelta di Marina e Federico

Altra scelta finale negativa di Matrimonio a prima vista 16 è quella di Federico e Marina. Nonostante la loro ultima parte del percorso sia stata più serena, le differenze caratteriali fra marito e moglie sono state troppo grandi per poter essere superate.

Federico, parlando con gli esperti, ammette di aver sentito la mancanza dell’affettività, cosa che per lui è fondamentale in un rapporto: “Per me la parte affettuosa è prioritaria e Marina non me la può dare“. Marina è d’accordo: “Io sono coccolona solo quando mi sento di doverlo fare e non è questo il caso. Ho sempre sentito un blocco nello stomaco, non ho percepito la libertà di potermi lasciare andare“. Il matrimonio, dunque, finisce qui.

Matrimonio a prima vista 16 scelta finale, Andrea ed Irene

Infine, a Matrimonio a prima vista 16 arrivano Andrea ed Irene. Dopo aver toccato il fondo in luna di miele, con marito e moglie che hanno interrotto il rapporto per qualche giorno, le cose sembrano migliorare.

La coppia, negli ultimi giorni prima della scelta finale, cerca di approfondire la conoscenza e recuperare il tempo perso. Di fronte agli esperti, marito e moglie concordano sul fatto di aver bisogno ancora di tempo, per capire veramente ciò che sono e cosa provano reciprocamente. Per farlo, però, hanno la necessità di sciogliere il vincolo del matrimonio. Anche loro, dunque, restituiscono le fedi.