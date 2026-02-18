Anche quest’anno, con l’inizio del Festival, l’intero palinsesto televisivo va in pausa (o quasi). Di seguito vi sveliamo la contro-programmazione di Sanremo 2026, con Mediaset che ha deciso, probabilmente per preservare i propri format, di stravolgere la propria offerta.

Sanremo 2026 contro-programmazione, la scelta di Canale 5

Per quel che concerne Canale 5, la contro-programmazione più insidiosa, per Sanremo 2026, è rappresentata dall’access prime time. Qui, infatti, continua ad essere proposta La Ruota della Fortuna, guidato da Gerry Scotti e Samira Lui e visibile tutti i giorni.

In prima serata, invece, l’offerta della rete ammiraglia del Biscione è decisamente blanda. Il martedì arriva la soap opera Io Sono Farah, proposta anche il venerdì, quando sull’Ariston ci sono i duetti. Il mercoledì e giovedì è dato spazio ai film in replica Il Gladiatore e Come un gatto in tangenziale. Il sabato, settimana di pausa per C’è posta per te di Maria De Filippi, sostituito da Come un gatto in tangenziale Ritorno a Coccia di Morte.

Le altre reti Mediaset e La7

Analizzando la contro-programmazione delle altre reti di Mediaset, su Rete 4 è confermata in toto l’intero palinsesto di prima serata. Il martedì, dunque, c’è È sempre Cartabianca con Bianca Berlinguer, seguito il giorno seguente da RealPolitik e Dritto e rovescio. Il venerdì, invece, tocca a Gianluigi Nuzzi ed Alessandra Viero con Quarto Grado. Il sabato, contro la finale della kermesse, dovrebbe andare in onda un film.

Lo stesso fa anche La7, con DìMartedì, le repliche di Una giornata particolare, Piazzapulita, Propaganda Live ed In Altre Parole che sono confermati anche nella settimana sanremese. Per quel che concerne Italia 1, invece, qui sono visibili tutte repliche di film, eccezion fatta per il martedì, giornata nella quale è trasmessa una puntata de Le Iene presentano Inside.

Sanremo 2026 contro-programmazione, le insidie delle pay tv

La contro-programmazione tv più insidiosa, per Sanremo 2026, arriva dalle emittenti a pagamento. Il giovedì, infatti, su Sky Uno è visibile la finale di MasterChef Italia: i giudici Antonino Canavacciuolo, Giorgio Locatelli e Bruno Barbieri decretano il miglior chef amatoriale italiano contro la terza serata della kermesse.

Martedì e mercoledì, invece, ci sono i match di ritorno dei playoff di Champions League, con la Juventus, l’Atalanta e l’Inter impegnate per cercare di accedere alla fase ad eliminazione diretta del torneo. Tali incontri sono visibili su Sky ed Amazon Prime Video. Il mercoledì, inoltre, su TV8 è proposto in chiaro un match con protagoniste squadre internazionali. Lo stesso avviene il giovedì, con gli spareggi di Europa League. Infine, il venerdì ed il sabato scendono in campo le squadre italiane per il 27esimo turno di Serie A, in onda su DAZN e Sky.