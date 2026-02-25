Martedì 24 febbraio, al termine del Festival di Sanremo, debutta, con la prima puntata, il DopoFestival 2026, che seguiremo in diretta. Al timone dello show c’è Nicola Savino, affiancato dal maestro Enrico Cremonesi ed i comici Aurora Leone e Federico Basso. In studio si alternano giornalisti, opinionisti e Big in gara, schierati per commentare tutto quel che è accaduto all’Ariston.

DopoFestival 2026 diretta prima puntata, inizia il programma

Inizia la prima puntata del DopoFestival 2026. Ospitidel primo spazio sono J-Ax e Tredici Pietro, oltre a Giulia Salemi. Si parla subito del guasto tecnico occorso al figlio di Gianni Morandi. Al parterre si unisce Sal Da Vinci, che in merito alla sua assenza dalla top five afferma: “Se ci sono rimasto male? Ma no, alla fine sono solo canzonette, ognuno di noi viene e canta la sua”.