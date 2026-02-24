La programmazione tv di mercoledì 25 febbraio 2026 ruota attorno al secondo appuntamento con il 76° Festival di Sanremo. Su Rai 1 la kermesse entra nel vivo con l’ascolto delle restanti canzoni in gara e i primi attesi verdetti della sala stampa e del televoto. Nonostante il dominio musicale di Sanremo, le altre reti schierano una contro-programmazione di tutto rispetto, puntando su film cult che hanno fatto la storia del cinema e commedie per tutta la famiglia.

Mentre l’Ariston catalizza l’attenzione generale, gli amanti del grande cinema possono rifugiarsi tra le atmosfere noir di Basic Instinct, l’azione adrenalinica di Kingsman o il realismo crudo di The Wrestler. Un palinsesto variegato che cerca di intercettare ogni tipo di sensibilità, tra informazione politica, documentari naturalistici e sport internazionale.

Stasera in TV mercoledì 25 febbraio 2026: Rai

Rai 1 – 20:40 – Festival di Sanremo (Musica): Seconda serata della 76ª edizione. Prosegue la gara dei Big con nuove esibizioni e ospiti che animeranno il palco più famoso d’Italia.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Rete 4 – 21:32 – Realpolitik (Informazione): Talk show di approfondimento politico che analizza le dinamiche governative e i principali temi dell’agenda internazionale.

I film di questa sera in TV – mercoledì 25 febbraio 2026

Se la musica non fa per voi, ecco i titoli cinematografici più forti della serata sulle reti in chiaro:

⭐ Il film consigliato della serata: The Wrestler

Rai Movie, ore 21:10

Mentre su Rai 1 si celebrano i lustrini e la gloria, Rai Movie propone un film che parla di cadute e umanità ferita. Mickey Rourke incarna perfettamente Randy “The Ram” Robinson, un uomo che ha perso tutto tranne la dignità del ring. È una pellicola intensa, sporca e meravigliosa, capace di commuovere anche chi non ha mai seguito il wrestling. La regia di Aronofsky è asciutta e potente, tutta al servizio della performance attoriale.

Perché guardarlo:

Per la prova d’attore di Mickey Rourke, una delle più iconiche del cinema moderno.

Per la splendida colonna sonora (incluso il brano di Bruce Springsteen).

Perché è un racconto universale sulla solitudine e sulla ricerca del perdono.

I film su Sky mercoledì 25 febbraio 2026

