Mercoledì 25 febbraio, in diretta su Rai 1 dalle 20:40, è in onda la seconda serata di Sanremo 2026. I conduttori Carlo Conti e Laura Pausini sono affiancati dall’attrice Pilar Fogliati, dal comico Lillo e dal cantante Achille Lauro.

Si tratta di una puntata ricca di avvenimenti. Oltre all’esibizione dei quindici Big, infatti, è assegnato il Premio alla Carriera a Fausto Leali ed è omaggiata Ornella Vanoni. Al termine della serata è resa nota la top five, scelta dal voto congiunto della Giuria delle Radio e del Televoto.

In apertura della diretta del 25 febbraio di Sanremo 2026, Gianluca Gazzoli conduce la semifinali delle Nuove Proposte.

Sanremo 2026 diretta 25 febbraio, Angelica Bove e Nicolò Filippucci in finale fra le Nuove Proposte

Laura Pausini apre la seconda serata del Festival di Sanremo 2026. La cantante fa il suo ingresso sul palco ed accoglie Carlo Conti. Si parte subito con il circuito delle Nuove Proposte. Come detto, le semifinali sono guidate da Gianluca Gazzoli.

Il primo duello è fra Nicolò Filippucci e Blind, El Ma & Soniko. Il primo canta Laguna, il secondo Nei miei DM. La semifinale è vinta da Nicolò: direi meritatissimo. Il secondo faccia a faccia oppone Mazzariello con Manifestazione d’amore ad Angelica Bove con Mattone. Anche in questo caso, Angelica ha una marcia in più dell’avversario ed il suo brano è superiore a molti di quelli in gara fra i Big. Ed infatti, la vittoria va a Bove.

Gazzoli ringrazia Carlo Conti: “Oggi è il 25 febbraio, giorno del compleanno di mia mamma, che è scomparso poco tempo fa. Ti ringrazio per l’opportunità, sei un grande maestro e di questo tempo ce n’è un gran bisogno“.

L’ingresso a Teatro di Achille Lauro

La diretta del 25 febbraio di Sanremo 2026 procede con la gara dei Big. La prima a salire sul palco è Patty Pravo, che propone la sua Opera. La musica del suo brano è veramente bella.

Sulle note di Incoscienti Giovani fa il suo ingresso Achille Lauro. Un’ovazione enorme del pubblico per l’artista: i conduttori, di fatto, non riescono quasi ad andare avanti. Conti scherza: “Vista la vostra reazione direi che non sono stato un incosciente anziano a chiamarlo a co-condurre il Festival“. A Lauro il compito di dare il benvenuto a LDA ed Aka7even con Poesie clandestine. Il pezzo dei due ex Amici, al secondo ascolto, è molto orecchiabile. Terzo brano in gara è Ogni volta che non so volare di Enrico Nigiotti.

Il conduttore accoglie il Coro ANFFAS della sezione de La Spezia, composto da 100 artisti con disabilità, che intona Si può dare di più. A loro, durante la performance, si unisce anche Laura Pausini, per la gioia dei membri del coro (e del pubblico in sala). Momento molto bello.

In ritardo di 6 minuti sulla scaletta (ed è una notizia, nell’epoca Conti) arriva Pilar Fogliati.

Sanremo 2026 diretta 25 febbraio, Tommaso Paradiso

La diretta del 25 febbraio di Sanremo 2026 procede con Tommaso Paradiso. Canta I Romantici, brano che nella versione radiofonica è davvero molto forte. Dopo un’ora e mezzo di spettacolo, arriva il quarto ed ultimo co-conduttore della serata, ovvero Lillo.