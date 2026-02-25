Dopo tante indiscrezioni, ora è ufficiale. Selvaggia Lucarelli e Cesara Buonamici sono le due opinioniste del Grande Fratello Vip 2026.

Grande Fratello Vip 2026 opinioniste, Selvaggia Lucarelli un arrivo molto importante per il reality

La principale novità del Grande Fratello Vip 2026, dunque, riguarda l’arrivo, nel ruolo di opinionista, di Selvaggia Lucarelli. Per il reality si tratta, senza ombra di dubbio, di un ingaggio decisamente molto importante.

La giornalista, infatti, è da diverso tempo una delle più influenti del nostro paese, capace di far discutere e sollevare casi mediatici (e non solo) molto chiacchierati. Inoltre, è un volto decisamente molto noto per quel che concerne la televisione.

Da anni, infatti, fa parte della giuria di Ballando con le stelle, show del sabato sera di Rai 1. Un’esperienza, questa, che ha messo in evidenza tutte le capacità della Lucarelli di creare dinamiche vitali per la sopravvivenza (e gli ascolti) di un programma televisivo.

Cesara Buonamici rappresenta l’esperienza

Per Selvaggia Lucarelli, quello al Grande Fratello Vip 2026 rappresenta un ritorno nel ruolo di opinionista di un reality, dopo l’esperienza del 2003 nel survivor game L’Isola dei Famosi.

Ma Selvaggia Lucarelli non sarà l’unica opinionista del Grande Fratello Vip 2026. Al suo fianco, infatti, vi è la giornalista Cesara Buonamici, da anni il volto più rappresentativo dell’informazione di Mediaset, guidando le edizioni serali del telegiornale della rete ammiraglia. Buonamici è oramai un’esperta nel ruolo di commentatrice di un reality, avendo fatto parte del cast del GF dal 2023 al 2025.

Mediaset, dunque, ha deciso di affidarsi ad un cast tutto al femminile per tentare di risollevare le sorti del Grande Fratello, reality che da tempo è in profonda crisi sia di ascolti che di idee. Lucarelli e Buonamici affiancheranno la conduttrice Ilary Blasi, chiamata a sostituire Alfonso Signorini, assente dopo essersi auto-sospeso a seguito delle dichiarazioni sul suo conto rilasciate da Fabrizio Corona.

Grande Fratello Vip 2026 opinioniste, la prima puntata in onda il 17 marzo

Quella delle opinioniste non è l’unica notizia ufficiale diffusa oggi in merito al Grande Fratello Vip. L’emittente ha confermato anche la data di inizio del reality. La prima puntata, salvo ulteriori (ed improbabili) cambi di programmazione, è proposta nel prime time di Canale 5 del prossimo martedì 17 marzo.

Cambia, dunque, la programmazione tv del reality, che per anni è andato in onda il lunedì. Nella nuova collocazione, il format della Endemol Shine Italia dovrà fare i conti con una contro-programmazione decisamente complessa, dalle fiction su Rai 1 agli show di Rai 2, passando per Le Iene su Italia 1 ed i vari talk di informazione su Rete 4, La7 e Rai 3.