Giovedì 26 febbraio si svolge, in diretta su Rai 1, la terza serata di Sanremo 2026. Il Festival della canzone italiana è guidato, dalle 20:40, da Carlo Conti e Laura Pausini. A loro si uniscono, in qualità di co-conduttori, l’imitatore Ubaldo Pantani e la super-modella Irina Shayk.

La diretta della terza serata di Sanremo 2026 è aperta dalla finale delle Nuove Proposte fra Nicolò Filippucci ed Angelica Bove. A guidare tale spazio c’è Gianluca Gazzoli.

All’Ariston salgono sul palco, poi, quindici Big, votati dalla Giuria delle Radio e dal Televoto.

Sanremo 2026 diretta terza serata 26 febbraio, la finale delle Nuove Proposte

Laura Pausini e Carlo Conti aprono la terza serata del Festival di Sanremo 2026. Si parte, come annunciato, con la finale delle Nuove Proposte. Angelica Bove sfida Nicolò Filippucci: a condurre il faccia a faccia c’è Gianluca Gazzoli. Iniziano le esibizioni: lei canta Mattone, lui Laguna.

Chiuso il televoto, arrivano i premi. Quello Mia Martini della critica, assegnato dalla Sala Stampa, va a Angelica Bove. A lei anche il Premio Lucio Dalla, assegnato dalla Giuria delle Radio. Infine, Carlo Conti assegna il Leone d’Oro per le Nuove Proposte: il titolo va a Nicolò Filippucci.

Si parte, ora, con la gara dei Big. Scendono le scale Maria Antonietta e Colombre, con La felicità e basta. Al termine della performance fa il suo ingresso Irina Shayk, di nero vestita. La supermodella prova a parlare in Italia: “Sono felice di essere qui, sono qui per te, Carlo“. Parlando in inglese, afferma: “La mia cantante preferita è Laura Pausini, a mia mamma piaceva Mina ed Adriano Celentano“.

Il Premio alla Carriera a Mogol

La terza serata di Sanremo 2026 va avanti con Leo Gassman. Il secondo Big in gara propone Naturale. Poi tutto il Teatro Ariston si alza in piedi per Mogol, paroliere più proficuo della musica italiana, che riceve il Premio alla Carriera. Una clip mostra, con immagini d’archivio, alcuni dei brani più noti da lui scritti: da Un’avventura di Lucio Battisti a La prima cosa bella di Nicola Di Bari. Numeri impressionanti: ha scritto più di 1700 canzoni, che hanno venduto più di 520 milioni di dischi.

Si torna alla gara. Arriva sul palco la Big Malika Ayane con Animali notturni. Carlo Conti accoglie l’altro co-conduttore di oggi, ovvero Ubaldo Pantani, che interpreta Lapo Elkann. Ed è subito show: “Ciao Fabio (Fazio, ndr)! Devo dire che senza tavolo e pesci c’è molto più spazio. Ah, non sei Fabio? Scusate, faccio sempre confusione fra voi conduttori della Rai. Sto indossando un abito tricolore per omaggiare i grandi geni nostrani, come Leonardo Da Vinci, Guglielmo Marconi e tutti gli altri aeroporti. Comunque capisco non piaccia a tutti, ma vi prego: fate attraccare Max Pezzali“.

Dopo una pausa pubblicitaria, sul led appaiono una serie di immagini di guerre (fra cui si notano le rovine di Gaza), poi Laura Pausini inizia a cantare Heal The World di Micheal Jackson. Con lei si esibiscono i bambini del Piccolo Coro dell’Antoniano. Essi, poi, intonano alcuni dei successi de Lo Zecchino d’Oro, come 44 gatti.

Sanremo 2026 diretta terza serata 26 febbraio, Sal Da Vinci infiamma l’Ariston

Nella terza serata di Sanremo 2026 c’è il secondo ingresso di Irina Shayk. Con lei arriva Ubaldo Pantani, che la chiama Irina Shrek, poi canta Baby Shark, ma trasformandolo in “Irina Shark“. Sal Da Vinci, piegato dalle risate, canta la sua Per sempre sì. Dalla reazione del pubblico è, probabilmente, il brano più apprezzato di quest’anno. Standing ovation per l’artista, che si commuove.

Carlo Conti introduce il collegamento con Paolo Sarullo. Il giovane, a causa di un tentato furto del suo monopattino ad opera di una baby gang di minorenni, è rimasto paralizzato. Il ragazzo si collega da casa ed è accolto da un’ovazione del Teatro Ariston. Sarullo lancia un appello: “Stop alla violenza! In questi ultimi giorni ho fatto alcuni passi. Ho perdonato i miei aggressori, li vorrei incontrare. Non deve accadere più a nessuno“. Il ragazzo canta Balorda Nostalgia di Olly.

Si torna alla gara con Tredici Pietro, che canta Uomo che cade. In perfetto orario con la scaletta arrivano Virginia Raffaele e Fabio De Luigi. Gli artisti pubblicizzano il film Un bel giorno, in uscita il 5 marzo. Poi improvvisano una performance musicale da polistrumentisti, cimentandosi nei cori ed addirittura nella direzione dell’orchestra.

È il momento di Eros Ramazzotti ed Alicia Keys

La diretta della terza serata di Sanremo 2026 continua con Raf e la sua Ora e per sempre. Dopo la sua performance è dato il benvenuto ad Eros Ramazzotti. Il cantante, annunciato dalla voce di Pippo Baudo, sale sul palco per cantare Adesso tu. L’artista parla del tour mondiale attualmente in corso e ricorda la serie di concerti che effettuerà in Italia in estate.

Poi arriva Alicia Keys, con la quale Ramazzotti intona L’Aurora. La performance, però, non parte perché c’è un problema tecnico, al punto che Conti manda la pubblicità. Al ritorno in onda, i due artisti iniziano l’esibizione. Standing ovation del pubblico, che chiede il bis. Alicia Keys canta, da sola, Empire State of Mind. Altra standing ovation per l’artista.

Si torna (purtroppo, aggiungerei) alla gara. Prima, però, torna Lapo Elkann, vestito di bianco e nero: “Siete geniali, c’era una buca e ci hanno messo un’orchestra“. A lui il compito di annunciare Francesco Renga, che canta Il meglio di me. Dal Suzuki Stage, invece, c’è una ventata di energia con i The Kolors, che eseguono un medley di Italodisco, Un ragazzo una ragazza e Tu con chi fai l’amore, con ospite Fru dei The Jackal.

Procede la competizione

La diretta del 26 febbraio di Sanremo 2026 procede con un breve intervento, dalla platea, di Ferdinando De Giorgi, Commissario Tecnico della Nazionale maschile di pallavolo. Poi tornano Lapo Elkann ed Irina Shayk. Tutti insieme annunciano Eddie Brock, che canta Avvoltoi. Il direttore artistico annuncia l’acquisizione, da parte della Rai, dei diritti tv dei Mondiali di calcio, a cui l’Italia non è ancora qualificata.

Breve pausa pubblicitaria prima dell’arrivo di Max Pezzali. Collegato dalla Costa Toscana propone un medley di Jolly Blue, Hanno ucciso l’uomo ragno e Con un deca. Una botta di energia notevole, seguita dall’intenso brano Qui con me di Serena Brancale. Si cambia tono con Ossessione di Samurai Jay. L’artista è affiancato da sei ballerini e da Belen Rodriguez, che di rosso vestita si affaccia dalla scalinata durante la performance (ma poi non appare sul palco).

Al Festival di Sanremo 2026 c’è l’incontro fra Laura Pausini e la sua parodia, firmata da Vincenzo De Lucia. Ed è subito intervista doppia, con la finta star che afferma: “Io sono sempre la stessa ragazza di sempre, ma con un conto in banca più alto. Io sono umile, quando non dormo conto i dischi di platino“. Undicesima cantante ad esibirsi è Arisa, con Magica favola. Poi ci sono Michele Bravi con Prima o poi e Luchè con Labirinto.