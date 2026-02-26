Giovedì 26 febbraio si svolge, in diretta su Rai 1, la terza serata di Sanremo 2026. Il Festival della canzone italiana è guidato, dalle 20:40, da Carlo Conti e Laura Pausini. A loro si uniscono, in qualità di co-conduttori, l’imitatore Ubaldo Pantani e la super-modella Irina Shayk.

La diretta della terza serata di Sanremo 2026 è aperta dalla finale delle Nuove Proposte fra Nicolò Filippucci ed Angelica Bove. A guidare tale spazio c’è Gianluca Gazzoli.

All’Ariston salgono sul palco, poi, quindici Big, votati dalla Giuria delle Radio e dal Televoto.

Sanremo 2026 diretta terza serata, la finale delle Nuove Proposte

Laura Pausini e Carlo Conti aprono la terza serata del Festival di Sanremo 2026. Si parte, come annunciato, con la finale delle Nuove Proposte. Angelica Bove sfida Nicolò Filippucci: a condurre il faccia a faccia c’è Gianluca Gazzoli. Iniziano le esibizioni: lei canta Mattone, lui Laguna.

Chiuso il televoto, arrivano i premi. Quello Mia Martini della critica, assegnato dalla Sala Stampa, va a Angelica Bove. A lei anche il Premio Lucio Dalla, assegnato dalla Giuria delle Radio. Infine, Carlo Conti assegna il Leone d’Oro per le Nuove Proposte: il titolo va a Nicolò Filippucci.

Si parte, ora, con la gara dei Big. Scendono le scale Maria Antonietta e Colombre, con La felicità e basta. Al termine della performance fa il suo ingresso Irina Shayk, di nero vestita. La supermodella prova a parlare in Italia: “Sono felice di essere qui, sono qui per te, Carlo“. Parlando in inglese, afferma: “La mia cantante preferita è Laura Pausini, a mia mamma piaceva Mina ed Adriano Celentano“.

Il Premio alla Carriera a Mogol

La terza serata di Sanremo 2026 va avanti con Leo Gassman. Il secondo Big in gara propone Naturale. Poi tutto il Teatro Ariston si alza in piedi per Mogol, paroliere più proficuo della musica italiana, che riceve il Premio alla Carriera. Una clip mostra, con immagini d’archivio, alcuni dei brani più noti da lui scritti: da Un’avventura di Lucio Battisti a La prima cosa bella di Nicola Di Bari. Numeri impressionanti: ha scritto più di 1700 canzoni, che hanno venduto più di 520 milioni di dischi.