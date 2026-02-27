Serata ricca di sorprese quella di oggi, venerdì 27 febbraio, per Sanremo 2026, in onda, in diretta su Rai 1, dalle 20:40. Al timone torna Carlo Conti, affiancato da Laura Pausini, Bianca Balti ed Alessandro Siani.

Al centro della quarta serata vi è la gara delle Cover. I trenta Big si esibiscono, insieme ad ospiti nazionali ed internazionali, in brani che hanno fatto la storia della musica. A votarli c’è la Sala Stampa, la Giuria delle Radio ed il Televoto, con un peso del 33%, 33% e 34%.

Ospite annunciata della diretta di Sanremo 2026 del 27 febbraio è Caterina Caselli, che ritira il Premio alla Carriera.

Sanremo 2026 diretta 27 febbraio, la performance di Laura Pausini

Sanremo 2026 del 27 febbraio parte con il medley di Laura Pausini. L’artista, accompagnata da sbandieratori e ballerini, canta, Ritorno ad amare, Immensamente ed Io Canto, spostandosi dall’esterno all’interno dell’Ariston. Tutti in piedi per l’artista.

Il direttore artistico Carlo Conti apre il televoto ed è subito gara con Elettra Lamborghini e Las Ketchup, che fanno ballare tutti con Aserejè. Ad arricchire la performance vi sono ben diciotto ballerini, sparsi per la platea. Fra il pubblico, intanto, c’è mezzo daytime di Rai 1: si sono viste, infatti, Eleonora Daniele, Daniela Ferolla e Caterina Balivo.

Si continua con Eddie Brock e Fabrizio Moro, che presentano Portami via. Il padrone di casa accoglie Alessandro Siani, il co-conduttore (annunciato poco fa al TG1) del venerdì. Serie di battute abbastanza scontate da parte del comico, che con tanto di leggio legge, insieme a Conti, una lettera dedicata al Festival.

Alla fine di questo momento decisamente poco riuscito, i due presentano Mara Sattei e Mecna. Cantano L’ultimo bacio di Carmen Consoli. Dopo un nuovo ingresso di Pausini, canta Patty Pravo, accompagnata dal ballerino Timofej Andrijashenko, primo ballerino alla Scala di Milano. Insieme omaggiano Ornella Vanoni con Ti lascio una canzone. Ovazione per la coppia.

Il ritorno di Bianca Balti

La diretta del 27 febbraio di Sanremo 2026 procede con l’entrata in scena di Bianca Balti, che ironizza: “Mi sembra ieri, ma è passato un anno ed i capelli lo testimoniano!“. Lo scorso anno, infatti, la modella aveva deciso di non indossare alcuna parrucca, mostrando le conseguenze della chemioterapia.

Quinta cover è I Maschi di Gianna Nannini, intonata da Levante e Gaia. Performance interessante. Si prosegue con Malika Ayane e l’attore Claudio Santamaria, che performano insieme sulle note di Mi sei scoppiato dentro il cuore di Mina.

Il Teatro Ariston si trasforma in un karaoke con le Bambole di Pezza e Cristina D’Avena, che insieme intonano Occhi di gatto, in una versione rock molto piacevole. È il momento del ritorno a Sanremo di Pupo, che insieme a Dargen D’Amico e Fabrizio Bosso intona la sua Su di noi. Il testo è in parte riscritto, trasformandolo in un testo contro la guerra e le armi. Alla fine, risuonano le parole di Papa Francesco, che recita: “Non rassegniamoci alla guerra“.

Si va molto veloci: Tommaso Paradiso e Stadio tributano Lucio Dalla, realizzando la cover de L’Ultima luna. Decima cover è ancora un omaggio ad Ornella Vanoni: lo realizzano Michele Bravi e Fiorella Mannoia, che hanno deciso di intonare Domani è un altro giorno. Performance molto emozionante: la migliore della serata, per ora. La cantautrice è salita sul palco con una spilla ritraente la bandiera della Palestina.

Sanremo 2026 diretta 27 febbraio, Tredici Pietro canta con papà Gianni Morandi

La diretta del 27 febbraio di Sanremo 2026 va avanti con Tredici Pietro. Canta Vita, del papà Gianni Morandi e Lucio Dalla, insieme a Galeffi, Fudasca & Band. A sorpresa, nel bel mezzo dell’esibizione, arriva proprio Gianni Morandi.

Questa sera si corre. Dodicesima esibizione è quella di Maria Antonietta e Colombre con Brunori Sas. Tutti insieme intonano Il mondo di Jimmy Fontana. A seguire, con un bel abito color oro, arriva Bianca Balti.

C’è un altro dei momenti molto attesi di oggi: sulle note di Parole parole di Mina si esibiscono Fulminacci e Francesca Fagnani. La performance è articolata in una sorta di botta e risposta: la conduttrice recita e parla, lui risponde cantando. Il risultato finale è molto bello. Altre “battute” decisamente poco coinvolgenti di Alessandro Siani, che ripercorre una serie di fake news che di recente hanno interessato la kermesse.

Si cambia decisamente ritmo con LDA, Aka7even e Tullio De Piscopo: grande ventata di energia con Andamento lento. Ci si sposta al Suzuki Stage, dove si esibisce Francesco Gabbani con Viva la vita.

Il Premio alla Carriera a Caterina Caselli

A Sanremo 2026 del 27 febbraio calcano il palco Raf ed i The Kolors, che intonano The Riddle di Gigi D’Agostino. In ritardo di sette minuti sulla scaletta, J-Ax con Ligera County Fam cantano E la vita la vita di Cochi e Renato. La formazione è composta da Paolo Jannacci, Cochi, il duo comico Ale & Franz e Paolo Rossi. Momento un po’ caciarone, ma divertente.

Tocca a Ditonellapiaga e Tony Pitony con The Lady is a Tramp. Grandissima capacità di stare sul palco, quasi un pezzo da Braodway. A seguire, Siani costringe Carlo Conti ad indossare la maschera di Tony Pitony: “Ho cercato di capire chi c’era sotto la maschera e ho scoperto che era Al Bano“. Finalmente, il comico ha azzeccato una battuta. Una canzone che è un capolavoro, eseguita benissimo dai due artisti.

È consegnato, ora, il Premio alla Carriera a Caterina Caselli, che visibilmente emozionata afferma: “Sono stata fortunata nella mia vita, ho avuto incontri che mi hanno aiutato a creare il mio percorso. Volevo ringraziare voi tutti, non me l’aspettavo. A tutti i giovani dico di sentirsi liberi dal giudizio“. Una clip fa risentire il singolo Nessuno mi può giudicare, il più grande successo dell’artista.

Sanremo 2026 diretta 27 febbraio, il collegamento dalla Costa Toscana

La diretta del 27 febbraio di Sanremo 2026 entra nel vivo con il collegamento dalla Costa Toscana con Max Pezzali. L’artista esegue Gli anni, uno dei suoi brani più celebri.

Il prossimo duetto è Besame mucho, firmato da Serena Brancale, Gregory Porter e Delia. Performance molto positiva. Ventesimo duetto, invece, è sulle note di Hit the Road Jack di Ray Charles ed è realizzato da Sayf, Alex Britti e Mario Biondi.

Francesco Renga e Giusy Ferreri cantano Ragazzo solo ragazza sola di David Bowie. Nuovo cambio di abito di Laura Pausini, questa volta in total black. Ventiduesima esibizione è quella di Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma: tutti insieme cantano Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia. Una performance veramente molto bella, che mette in evidenza le enormi qualità vocali dell’artista.

La serata procede a ritmo spedito. È la volta di Samurai Jay con Belen Rodriguez e Roy Paci, che eseguono Baila Morena. C’è, però, un problema tecnico: al Big non va il microfono. Alla fine, riescono a portare a termine l’esibizione.

Tutto l’Ariston canta con Sal Da Vinci (sempre acclamatissimo) e Michele Zarrillo con Cinque giorni. Seguono Marco Masini e Fedez con Meravigliosa creatura di Gianna Nannini.