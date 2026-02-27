Venerdì 27 febbraio si svolge, su Rai 1, la quarta serata di Sanremo 2026 e di seguito vi sveliamo la scaletta. In occasione della penultima serata si svolgono le sempre molto attese Cover.

Sanremo 2026 scaletta quarta serata, il ritorno di Bianca Balti

Al timone della quarta serata del Festival di Sanremo 2026 torna Carlo Conti. Al suo fianco, in qualità di co-conduttrice, c’è Laura Pausini, all’Ariston per tutte e cinque le puntate. Il trio di presentatori è completato da Bianca Balti, super-modella che torna, in tale ruolo, dopo l’esperienza dello scorso anno.

Durante la quarta serata è consegnato un Premio alla Carriera. A tal proposito, la Città di Sanremo ha deciso di consegnare tale riconoscimento a Caterina Caselli, che dunque torna sul palco più famoso del nostro paese a trentasei anni dall’ultima volta. Per uno spazio dedicato alle dipendenze giovanili c’è Vincenzo Schettini. Dalla Costa Toscana è protagonista Max Pezzali, mentre il Suzuki Stage accoglie Francesco Gabbani. Infine, in apertura di puntata, è atteso un medley di Laura Pausini.

Il direttore artistico ha annunciato la presenza di almeno due sorprese, ma non sono ancora noti i dettagli. A tal proposito, nella scaletta ufficiale è presente un Mister X, co-conduttore misterioso di cui non si conosce l’identità.

Le Cover

Quella odierna è la serata dedicata alle Cover. I trenta Big del Festival eseguono dei brani appartenenti alla storia della musica italiana ed internazionale. Al loro fianco vi sono degli ospiti: cantanti, ballerini, musicisti e volti dello spettacolo.

Questa la prima metà delle performance attese:

Arisa con il Coro del Teatro Regio di Parma in Quello che le donne non dicono di Fiorella Mannoia; Bambole di Pezza con Cristina D’Avena in Occhi di gatto di Cristina D’Avena; Chiello con Saverio Cigarini in Mi sono innamorato di te di Luigi Tenco; Dargen D’Amico con Pupo e Fabrizio Bosso in Su di noi di Pupo; Ditonellapiaga con Tony Pitoni in The Lady is a Tramp di Tony Bennett e Lady Gaga; Eddie Brock con Fabrizio Moro in Portami via di Fabrizio Moro; Elettra Lamborghini con Las Ketchup in Aserejé di Las Ketchup; Enrico Nigiotti con Alfa in En e Xanax di Samuele Bersani; Ermal Meta con Dardust in Golden Hour di Jvke; Fedez e Marco Masini con Stjepan Hauser in Meravigliosa creatura di Gianna Nannini; Francesco Renga con Giusy Ferreri in Ragazzo solo, ragazza sola di David Bowie; Fulminacci con Francesca Fagnani in Parole parole di Mina ed Alberto Lupo; J-Ax con i Ligera County Fam in E la vita, la vita di Cochi e Renato; LDA e AKA 7even con Tullio De Piscopo in Andamento lento di Tullio De Piscopo; Leo Gassmann con Aiello in Era già tutto previsto di Riccardo Cocciante.

Sanremo 2026 scaletta quarta serata, le altre performance

Questa, invece, è l’altra metà delle Cover in scaletta nella quarta serata di Sanremo 2026:

Levante con Gaia in I maschi di Gianna Nannini; Luchè con Gianluca Grignani in Falco a metà di Gianluca Grignani; Malika Ayane con Claudio Santamaria in Mi sei scoppiato dentro al cuore di Mina; Mara Sattei con Mecna in L’ultimo bacio di Carmen Consoli; Maria Antonietta e Colombre con Brunori Sas in Il mondo di Jimmy Fontana; Michele Bravi con Fiorella Mannoia in Domani è un altro giorno di Ornella Vanoni; Nayt con Joan Thiele in La canzone dell’amore perduto di Fabrizio De André; Patty Pravo con Timofej Andrijashenko in Ti lascio una canzone di Ornella Vanoni e Gino Paoli; Raf con The Kolors in The Riddle di Nik Kershaw; Sal Da Vinci con Michele Zarrillo in Cinque giorni di Michele Zarrillo; Samurai Jay con Belén Rodríguez e Roy Paci in Baila morena ci Zucchero; Sayf con Alex Britti e Mario Biondi in Hit the Road Jack di Ray Charles; Serena Brancale con Gregory Porter e Delia in Bésame mucho di Consuelo Velázquez; Tommaso Paradiso con gli Stadio in L’ultima luna di Lucio Dalla; Tredici Pietro con Galeffi, Fudasca & Band in Vita di Gianni Morandi e Lucio Dalla.

Sanremo 2026 scaletta quarta serata, il regolamento

Le trenta Cover, nella quarta serata di Sanremo 2026, sono votate da Sala Stampa, Giuria delle Radio e Televoto, con un peso del 33%, 33% e 34%. Al termine è comunicata la top dieci: gli artisti primi classificati ottengono il premio. Come lo scorso anno, i voti di questa serata non influiscono sulla classifica generale del Festival.