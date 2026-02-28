Sabato 28 febbraio, su Rai 1, è andata in onda la finale di Sanremo 2026 e, come avvenuto per tutte le altre serate, l’abbiamo raccontata in diretta. Il direttore artistico Carlo Conti e Laura Pausini sono affiancati, oggi, da Nino Frassica e Giorgia Cardinaletti.

Si prospetta una serata lunga e molto ricca di ospiti, a partire dai Pooh, protagonisti sul Suzuki Stage, e da Andrea Bocelli. La diretta della finale del 28 febbraio di Sanremo 2026 parte, su Rai 1, alle ore 20:40. Al termine, la Sala Stampa, il Televoto e la Giuria delle Radio votano l’artista vincitore della kermesse.

Sanremo 2026 diretta finale 28 febbraio, parte la gara

La diretta di Sanremo 2026 inizia con un messaggio di Giorgia Cardinaletti: “Tutti noi vorremmo l’Iran libero, ma si sta aprendo una guerra di cui non conosciamo i contorni. Grazie ai nostri inviati e corrispondenti, che ci permettono di apprendere ciò che accade nei teatri del conflitto“. Carlo Conti: “Vorremmo che da qui si alzasse un invito globale a salvaguardare i bambini, ovunque essi siano“.

Niente sigla, si parte subito con la diretta. Gli echi della guerra in Iran, dunque, condizionano, inevitabilmente, l’inizio dell’ultima serata. Parte la gara: il primo ad esibirsi, con Il meglio di me, è Francesco Renga. Fa il suo ingresso Laura Pausini, che accoglie il secondo artista: è Chiello, che canta Ti penso sempre. Arriva, ora, il co-conduttore della serata, ovvero Nino Frassica: “Mi hai detto che l’anno scorso ero andato benissimo, quindi ho deciso di tornare e rifare le stesse cose. Rifacciamo vincere Olly?“. Poi legge le dieci regole per essere un ottimo conduttore, fra cui “essere vivo, avere almeno tre anni e rifiutare Al Bano ed i Jalisse“.

Terzo Big in gara è Raf, con Ora e per sempre, seguito dalle Bambole di Pezza, che cantano Resta con me. Il conduttore Carlo Conti ricorda l’appuntamento di domani con Domenica In di Mara Venier. Poi entra la giornalista Giorgia Cardinaletti.

Continua, a ritmo serrato, la gara

La finale di Sanremo 2026 continua a ritmo serrato. Leo Gassman presenta la sua Naturale. “Viva la pace ed abbassa le guerre e le tirannie“, urla il cantante alla fine dell’esibizione. Nino Frassica, invece, accoglie Malika Ayane, che intona Animali notturni.

Il ritmo è serrato. Tommaso Paradiso intona I romantici, a J-Ax il compito di intonare Italia Starter Pack. Poi si balla con LDA ed Aka7even: la loro Poesie clandestine cresce ascolto dopo ascolto.

Momento Tutti cantano Sanremo: il pubblico canta Come saprei di Giorgia. Quinta partecipante è Serena Brancale, che propone la sempre intensa Qui con me. Ovazione per l’artista.

È la volta dell’intermezzo comico di Nino Frassica, che legge la biografia di Can Yaman: “Da piccolo lo chiamavano Canino, è nato fuori Roma, ad Istanbul. Ha un fratello ballerino che si chiama Can Can. Il padre lavorava di notte ed era sempre attento a non svegliare il Can che dormiva“. Arriva un improbabile Sandokan sul palco. Poi il comico annuncia Patty Pravo, che esegue Opera.

Sanremo 2026 diretta finale 28 febbraio, l’ovazione per Sal Da Vinci

La diretta della finale di Sanremo 2026 va avanti. Il Teatro Ariston accoglie con un’ovazione e cori da stadio Sal Da Vinci, sempre più favorito per la vittoria finale. Tutti cantano la sua Per sempre sì. L’artista balla con Mara Venier in platea durante l’esibizione. Ennesima standing ovation di questa avventura sanremese per Da Vinci.

All’Ariston c’è Andrea Bocelli: arriva all’esterno con il suo cavallo bianco, poi è accompagnato dal conduttore all’interno del Teatro, accolto da una standing ovation del pubblico. La voce di Pippo Baudo presenta la sua performance con il singolo Il mare calmo della sera. Il cantante ricorda l’emozione provata quando vinse, con tale brano, nel 1994, fra le Nuove Proposte. Bocelli, a seguire, canta Con te partirò. Standing ovation.

Carlo Conti annuncia un documentario della TV di Stato su Pippo Baudo, poi è dato il benvenuto ad Elettra Lamborghini. Dopo qualche difficoltà nella discesa dalle scale causa vestito, canta Voilà. La cantante dopo la performance: “Qui non vinco un tubo, vi abbraccio perché almeno faccio punti per il FantaSanremo“.

Ci si sposta al Suzuki Stage: i Pooh, per festeggiare i 60 anni di carriera, cantano Uomini soli. Intanto, arrivano notizie importanti dal Medio Oriente: sarebbe morto Alì Khamenei, Guida Suprema dell’Iran. In condizioni normali, probabilmente, scatterebbe l’edizione straordinaria del TG1.

La gara entra nel vivo con altre esibizioni

La finale del 28 febbraio di Sanremo 2026 continua con Ermal Meta. Il quattordicesimo cantante in gara è Ermal Meta, che canta Stella Stellina. Una canzone che parla di una bambina alle prese con le conseguenze di una guerra: un tema quanto mai attuale, purtroppo. “Questa è per tutti i bambini silenziati dalle bombe“, dice l’artista visibilmente emozionato.

Siamo esattamente a metà: la quindicesima ad esibirsi è Ditonellapiaga, con Che fastidio. Carlo Conti va in platea per salutare Stefano De Martino, che il 4 marzo presenta la nuova edizione di Stasera tutto è possibile. Poi Conti: “Vi annuncio che Stefano De Martino sarà il nuovo conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo“.

Sedicesimo artista in gara è Nayt con Prima che. A seguire irrompe Nino Frassica per leggere il suo Novella Bella. Si torna alla gara con Arisa e la sua Magica favola. La Costa Toscana si accende per Max Pezzali: tutti cantano Come mai e Nessun rimpianto.

Diciottesimo artista in gara è Sayf: intona Tu mi piaci tanto. Il giovane, in forte crescita nell’elenco dei favoriti, porta sul palco la mamma, seduta nella platea. La diciannovesima artista è Levante, che gareggia con Sei tu. Carlo Conti: “Ci chiedono la linea i colleghi del TG1, aggiornamento e poi torniamo“.

Sanremo 2026 diretta finale 28 febbraio, continua la gara

Riprende la diretta della finale di Sanremo 2026. L’edizione breve del telegiornale della notte, durata pochi minuti, è andato in onda con circa 35 minuti di anticipo rispetto al previsto. Al ritorno all’Ariston, il pubblico grida “Pace” e Conti si dice pronto, in ogni momento, a ridare la linea al telegiornale.

Si torna alla gara, in un clima un po’ surreale. Fedez e Marco Masini cantano Male necessario. Samurai Jay esegue Ossessione. Anche lui porta sul palco la mamma, che si commuove. Il direttore artistico accoglie le conduttrici del PrimaFestival Carolina Rey, Ema Stokholma e Manola Moslehi. A loro il compito di lanciare Prima o poi, brano di Michele Bravi.

Torna Nino Frassica con Novella Bella: “Il Santo di oggi è San Giovanni Bassista, il proverbio del giorno è Non si finisce mai di impanare“. Fulminacci propone Stupida sfortuna. I conduttori accolgono Nicola Savino, che legge una serie di meme dedicati alla kermesse e annuncia Luché, che canta Labirinto. Conti, Cardinaletti e Pausini parlano del tema dei femminicidi. Sulla grafica, in un silenzio tombale, appaiono i nomi delle oltre 300 vittime registrate negli ultimi tre anni.

A seguire arriva sul palco Gino Cecchettin: “Di fronte al dolore hai una scelta: chiuderti o provare ad affrontarlo. Ispirandomi alla mia Giulia (la figlia rimasta vittima di omicidio, ndr), ho scelto la seconda strada, avviando una Fondazione a suo nome, per provare a salvare altre ragazze. Prima c’era una cultura che ignorava il problema, ora occorre cambiare l’educazione. L’amore non fa male, lascia spazio, non ferisce. Non è una guerra agli uomini, ma al maschilismo. Se non cambiamo, cambieranno solo i nomi delle vittime“. L’ospite si commuove sul palco.

La classifica

La finale del 28 febbraio di Sanremo 2026 prosegue. Tredici Pietro canta Uomo che cade, Mara Sattei punta su Le cose che non sai di me. Il 27esimo artista è Dargen D’Amico, con AI AI. Con 8 minuti di ritardo sulla scaletta spazio ad Enrico Nigiotti con Ogni volta che non so volare. Si corre verso la fine delle performance: Maria Antonietta e Colombre sono i 29esimi artisti ad esibirsi, con La felicità e basta. Ultimo Big è Eddie Brock, che esegue Avvoltoi. Il lancio di questa esibizione è fatto da Andrea, direttore di palco, a cui Conti ha dato il compito come ringraziamento per il lavoro fatto in queste settimane. Stop al televoto. Nino Frassica lancia i provini per i cantanti di Sanremo 2027. Si tratta di Francesco Scali e Pietro Pulcini, attori che fanno parte del cast di Don Matteo.

La finale di Sanremo 2026 procede con la classifica. È la seguente, dal 6° al 30° posto:

Nayt.

Fulminacci;

Ermal Meta;

Serena Brancale (fischi dalla platea);

Tommaso Paradiso;

LDA ed Aka7even;

Luchè;

Bambole di Pezza;

Levante;

J-Ax;

Tredici Pietro;

Samurai Jay;

Raf;

Malika Ayane;

Enrico Nigiotti;

Maria Antonietta e Colombre;

Michele Bravi;

Francesco Renga;

Patty Pravo;

Chiello;

Elettra Lamborghini;

Dargen D’Amico;

Leo Gassman;

Mara Sattei;

Eddie Brock.

Sanremo 2026 diretta finale 28 febbraio, chi sono i vincitori

La vittoria di Sanremo 2026 va ad uno fra Sayf, Arisa, Ditonellapiaga, Sal Da Vinci e Marco Masini con Fedez. Una clip ripropone le performance dei finalisti. Prima di conoscere il verdetto, Laura Pausini esegue un medley: canta In assenza di te, Incancellabile ed Invece no. Il Premio della Critica Mia Martini va a Fulminacci, quello della Lucio Dalla va a Serena Brancale, a cui va anche il Premio Tim. Il Premio Sergio Bardotti per il Miglior testo va a Fedez e Marco Masini. Il Premio Giancarlo Bigazzi per il Miglior componimento musicale, invece, è dato a Ditonellapiaga.

È il momento dei riconoscimenti. Il quinto posto va a Marco Masini e Fedez. Al quarto posto c’è Arisa. Al terzo posto c’è Ditonellapiaga. Vibranti fischi dal pubblico. Al secondo posto c’è Sayf. La vittoria di Sanremo 2026 va a Sal Da Vinci.