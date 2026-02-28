Domenica 1° marzo è visibile, su Rai 1, una nuova puntata di Linea Verde. Il programma, che racconta la bellezza del territorio italiano, è proposto dalle ore 12:20 circa.

Linea Verde 1° marzo, focus sulle Marche

Al timone di Linea Verde del 1° marzo tornano, come sempre, Fabio Gallo, Margherita Granbassi e Peppone Calabrese. Il format, visibile anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Rai Play, à ambientato, questa settimana, nelle Marche.

In particolare, la trasmissione raggiunge Offida, piccolo comune che conta meno di 5 mila abitanti e che è posto nella provincia di Ascoli Piceno. Nonostante le dimensioni ridotte, tale centro è molto famoso nella regione e non solo per il suo carnevale storico, capace di richiamare decine di migliaia di persone.

Il viaggio parte, però, da Grottamare. Il paese, che unisce la collina ed il mare, elementi centrali della regione, è un punto di riferimento per la produzione delle arance, ancora oggi al centro del tessuto economico locale. Varie le ricette tipiche realizzato con questo alimento, come ad esempio gli arancini, frittelle del carnevale.

Il carnevale di Offida, che si celebra da 500 anni

A Peppone Calabrese, durante Linea Verde del 1° marzo, è dato il compito di andare alla scoperta del carnevale di Offida. Si tratta di una tradizione che si celebra da oltre 500 anni. Il momento più caratteristico è la Corsa del Bove Finto. Tale ricorrenza si svolge nella giornata del Venerdì Grasso ed ha come protagonista un toro fatto di legno, cartapesta e tessuto, che è portato da due ragazzi nascosti sotto un lenzuolo e che inizia a correre all’impazzata tra le vie del borgo.

Nel corso di Linea Verde di oggi, poi, Fabio Gallo si avventura nelle radici agricole del carnevale di Offida. Il paese è ricoperto dalle viti che rappresentano un tratto agricolo e culturale, nel quale si esprime l’identità di questa regione. Poi è visitata una fattoria di vacche marchigiane, a testimonianza dell’importanza che l’allevamento ha da sempre per l’economia e lo sviluppo locale.

Linea Verde 1° marzo, Margherita Granbassi ed il carnevale di Castignano

A Linea Verde del 1° marzo, Margherita Granbassi approfondisce un’altra tradizione carnevalesca locale, che riguarda il borgo Castignano. Qui, paese dei Templari e dell’anice, esiste la tradizione dei moccoli. Si tratta di particolari lanterne artigianali, molto colorate che nel giorno del Martedì Grasso vengono portate in processione per poi essere incendiate in un grande falò purificatore, che dà inizio alla Quaresima.