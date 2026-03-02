Prende il via oggi, lunedì 2 marzo, l’edizione 2026 di Casa Mastrota. Il format di ricette è visibile, ancora una volta, su Food Network, rete dedicata al mondo della cucina e visibile sul canale 33 del digitale terrestre.

Casa Mastrota 2026, la conduzione è affidata a Giorgio Mastrota

Casa Mastrota è una realizzazione originale della società Milano Produzioni. Essa ha lavorato, ancora una volta, per conto della Warner Bros. Discovery, società a cui fa riferimento l’emittente Food Network.

Le nuove puntate di Casa Mastrota arrivano a pochi mesi di distanza dalla precedente edizione, che è iniziata lo scorso 8 settembre, sempre su Food Network. La conduzione è affidata, come intuibile già dal nome, ai vari componenti della famiglia Mastrota, a partire da Giorgio Mastrota, volto noto della televisione italiana, da anni protagonista di numerose televendite.

Dieci nuovi episodi, in onda il lunedì

L’edizione 2026 di Casa Mastrota è composta da un totale di dieci appuntamenti. Ognuno di essi ha una durata di circa 35 minuti e sono proposti, con cadenza settimanale, nel prime time del lunedì, a partire dalle ore 22:00.

La regia delle puntata è affidata a Carlo Previati e Tiziana Martinengo. Il format, per la seconda edizione consecutiva, è ambientato a Civita. Si tratta di un piccolo borgo posto nella provincia di Cosenza, al quale il presentatore è molto legato: qui, d’altronde, sono nati i suoi genitori.

Non cambia, anche nella nuova edizione di Casa Mastrota, il meccanismo di funzionamento del programma. Giorgio Mastrota si cimenta nella preparazione di ricette tipiche del nostro paese, facilmente replicabili ed alle quali è molto legato.

Il conduttore, al suo fianco, può contare sul sostegno degli amici e, soprattutto, dei suoi famigliari, a partire dall’amata moglie Flo.

Casa Mastrota 2026, le ricette della prima puntata

Nel corso della prima puntata della nuova edizione di Casa Mastrota, al via alle ore 22:00 di lunedì 2 marzo, Giorgio Mastrota si cimenta nella preparazione di varie ricette in compagnia della vicina Margherita. Insieme, i due preparano, in primis, lagane e ceci, pasta fresca che ricorda le tagliatelle e che è tipica soprattutto della Campania e della Basilicata.

A seguire, i presentatori realizzano delle frittelle, piatto che tradizionalmente è realizzato soprattutto nel periodo del carnevale. Infine, è spiegato al pubblico in che modo è possibile preparare le pesche dolci, dolce diffuso in svariate zone del nostro paese e che è chiamato così per la forma ed il colore, che ricorda quello del frutto.