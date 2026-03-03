Martedì 3 marzo, su Rai 2, parte Stasera a letto tardi. Il programma prende il via alle ore 21:20 circa ed è guidato dai The Jackal, ovvero Aurora Leone, Ciro Priello, Fabio Balsamo e Fru (Gianluca Colucci), per la prima volta tutti insieme in una conduzione tv.

Stasera a letto tardi, come funziona il programma

I protagonisti di Stasera a letto tardi sono una serie di bambini fra i 4 ed i 10 anni, al centro di candid camera e momenti divertenti ed imprevedibili in studio.

In primis, i piccoli protagonisti entrano in una stanza ricca di telecamere nascoste ed, ignari di essere ripresi, interagiscono con i The Jackal, che creano per loro scherzi, storie e situazioni divertenti ed inaspettate.

In studio, invece, i bambini, accompagnati dalle loro famiglie, affrontano una serie di sfide ideate per loro dai conduttori e che, se portate a termine, danno il diritto al patentino da adulto. Spazio, infine, a Le Leggi dei Bambini, nel quale i bimbi, come se fossero in un Parlamento, votano delle proposte di legge da loro stesse ideate.

Le interviste agli ospiti vip

Grande spazio, a Stasera a letto tardi, lo hanno le interviste agli ospiti vip. Nella prima puntata, i bambini hanno la possibilità di porre domande a Carlo Conti, reduce dall’esperienza come conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo, giunto al termine lo scorso sabato.

A seguire, è dato spazio a Mattia Furlani, campione mondiale a Tokyo 2025 e bronzo olimpico a Parigi 2024 nella specialità del salto in lungo. Infine, i bambini rivolgono le loro domande a Matilde Gioli, attrice protagonista nel cast di Doc Nelle tue mani, fra le fiction italiane più seguite degli ultimi anni.

Stasera a letto tardi, chi sono i bambini

Sono vari i bambini che raggiungono il centro dello studio di Stasera a letto tardi. Ci sono Rocco e Hong Yi, originari di Roma e della provincia di Bologna. Il primo ha 7 anni, adora la matematica ed ha doti da mattatore; il secondo è spigliato ed empatico ed ha 9 anni. Tommaso e Viola, invece, sono i più piccoli del gruppo. Entrambi hanno 4 anni: lui è di Roma, lei della provincia di Savona. Cecilia ha 7 anni, è originaria di un paese vicino Lecce ed ha la passione per lo shopping. Ha la stessa età Diego, originario di Olbia e grandissimo fan dei The Jackal.

Da Roma arriva Lucrezia, 9 anni e già un artista, suonando il pianoforte e facendo teatro. Sono della Capitale anche Megan, 5 anni e molto curiosa, e Christian, 7 anni. Infine, Rayan e Martina hanno 5 e 6 anni, sono delle zone di Taranto e Parma ed hanno in comune il fatto di amare gli animali.