La programmazione di stasera in TV, martedì 3 marzo 2026, si preannuncia estremamente ricca e capace di soddisfare i gusti più disparati. Dalla fiction di punta della rete ammiraglia Rai al grande calcio di Serie A su Canale 5, passando per talk show politici e una selezione cinematografica che spazia dall’azione pura alla commedia romantica, l’offerta della prima serata è una delle più complete della settimana.

Su Rai 1 continua il successo della fiction Gloria, mentre gli amanti dello sport potranno godersi l’anticipo di campionato tra Como e Inter. Per chi preferisce il cinema, le reti tematiche offrono titoli di grande richiamo sia in chiaro che sulla piattaforma Sky.

Stasera in TV martedì 3 marzo 2026: I canali Rai

La Rai offre un mix di narrazione seriale, inchieste giornalistiche e documentari d’autore:

Rai 1 – Gloria (21:30 – 23:40) – Nuovi episodi per la serie TV che sta appassionando il pubblico con i suoi intrecci familiari e professionali.

– (21:30 – 23:40) – Nuovi episodi per la serie TV che sta appassionando il pubblico con i suoi intrecci familiari e professionali. Rai 2 – Stasera a letto tardi (21:20 – 00:00) – Un appuntamento dedicato al varietà e all’intrattenimento leggero per chi cerca spensieratezza.

– (21:20 – 00:00) – Un appuntamento dedicato al varietà e all’intrattenimento leggero per chi cerca spensieratezza. Rai 3 – FarWest (21:20 – 00:00) – Salvo Sottile conduce un nuovo appuntamento tra inchieste e approfondimenti sui fatti di cronaca più scottanti.

– (21:20 – 00:00) – Salvo Sottile conduce un nuovo appuntamento tra inchieste e approfondimenti sui fatti di cronaca più scottanti. Rai Movie – Fair Game – Caccia alla spia (21:10) – Un thriller politico mozzafiato basato su una storia vera, con Naomi Watts e Sean Penn.

– (21:10) – Un thriller politico mozzafiato basato su una storia vera, con Naomi Watts e Sean Penn. Rai 4 – La rapina perfetta (21:20) – Per gli amanti dell’action puro, Jason Statham è il protagonista di questo adrenalinico heist-movie.

– (21:20) – Per gli amanti dell’action puro, Jason Statham è il protagonista di questo adrenalinico heist-movie. Rai 5 – Il dono – Storia della medium Sonia Benassi (21:27) – Un documentario intimo che esplora il mistero del lutto e della spiritualità.

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Dallo sport di vertice ai talk show più seguiti, ecco cosa propongono le altre reti principali:

Canale 5 – Como – Inter (20:40 – 22:58) – Calcio in diretta: una sfida fondamentale per la classifica di Serie A tra la rivelazione Como e i nerazzurri.

– (20:40 – 22:58) – Calcio in diretta: una sfida fondamentale per la classifica di Serie A tra la rivelazione Como e i nerazzurri. Rete 4 – È sempre Cartabianca (21:33 – 00:57) – Bianca Berlinguer ospita politici e giornalisti per discutere dei temi caldi dell’attualità italiana e internazionale.

– (21:33 – 00:57) – Bianca Berlinguer ospita politici e giornalisti per discutere dei temi caldi dell’attualità italiana e internazionale. Italia 1 – Le Iene presentano: Inside (21:15) – Lo speciale di approfondimento che scava nei casi di cronaca più controversi con lo stile inconfondibile delle Iene.

– (21:15) – Lo speciale di approfondimento che scava nei casi di cronaca più controversi con lo stile inconfondibile delle Iene. La7 – DiMartedì (21:15 – 01:00) – Giovanni Floris analizza lo scenario politico ed economico con i suoi ospiti e i sondaggi d’opinione.

– (21:15 – 01:00) – Giovanni Floris analizza lo scenario politico ed economico con i suoi ospiti e i sondaggi d’opinione. TV8 – Tutte contro lui – The Other Woman (21:30) – Una commedia tutta al femminile con Cameron Diaz, ideale per una serata all’insegna del divertimento.

– (21:30) – Una commedia tutta al femminile con Cameron Diaz, ideale per una serata all’insegna del divertimento. Nove – Cash or Trash – La notte dei tesori (21:30) – Paolo Conticini guida le aste più folli della TV tra oggetti curiosi e trattative serrate.

I film di questa sera in TV – martedì 3 marzo 2026

Per chi vuole staccare la spina con un buon film, la scelta sulle reti tematiche è vastissima:

Maverick (Iris, 21:14) – Mel Gibson e Jodie Foster in un western brillante e ricco di colpi di scena.

(Iris, 21:14) – Mel Gibson e Jodie Foster in un western brillante e ricco di colpi di scena. The Foreigner (Canale 20, 21:09) – Jackie Chan sfida il terrorismo in un thriller d’azione dai toni cupi e drammatici.

(Canale 20, 21:09) – Jackie Chan sfida il terrorismo in un thriller d’azione dai toni cupi e drammatici. Gone Baby Gone (La7 Cinema, 21:15) – L’esordio alla regia di Ben Affleck in un noir investigativo crudo e potente ambientato a Boston.

(La7 Cinema, 21:15) – L’esordio alla regia di Ben Affleck in un noir investigativo crudo e potente ambientato a Boston. Casper (Mediaset 27, 21:10) – Un classico intramontabile per tutta la famiglia con il fantasmino più famoso del cinema.

I film su Sky martedì 3 marzo 2026

L’offerta Sky Cinema propone prime visioni d’autore e grandi successi internazionali: