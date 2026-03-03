La programmazione di stasera in TV, martedì 3 marzo 2026, si preannuncia estremamente ricca e capace di soddisfare i gusti più disparati. Dalla fiction di punta della rete ammiraglia Rai al grande calcio di Serie A su Canale 5, passando per talk show politici e una selezione cinematografica che spazia dall’azione pura alla commedia romantica, l’offerta della prima serata è una delle più complete della settimana.
Su Rai 1 continua il successo della fiction Gloria, mentre gli amanti dello sport potranno godersi l’anticipo di campionato tra Como e Inter. Per chi preferisce il cinema, le reti tematiche offrono titoli di grande richiamo sia in chiaro che sulla piattaforma Sky.
Stasera in TV martedì 3 marzo 2026: I canali Rai
La Rai offre un mix di narrazione seriale, inchieste giornalistiche e documentari d’autore:
- Rai 1 – Gloria (21:30 – 23:40) – Nuovi episodi per la serie TV che sta appassionando il pubblico con i suoi intrecci familiari e professionali.
- Rai 2 – Stasera a letto tardi (21:20 – 00:00) – Un appuntamento dedicato al varietà e all’intrattenimento leggero per chi cerca spensieratezza.
- Rai 3 – FarWest (21:20 – 00:00) – Salvo Sottile conduce un nuovo appuntamento tra inchieste e approfondimenti sui fatti di cronaca più scottanti.
- Rai Movie – Fair Game – Caccia alla spia (21:10) – Un thriller politico mozzafiato basato su una storia vera, con Naomi Watts e Sean Penn.
- Rai 4 – La rapina perfetta (21:20) – Per gli amanti dell’action puro, Jason Statham è il protagonista di questo adrenalinico heist-movie.
- Rai 5 – Il dono – Storia della medium Sonia Benassi (21:27) – Un documentario intimo che esplora il mistero del lutto e della spiritualità.
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Dallo sport di vertice ai talk show più seguiti, ecco cosa propongono le altre reti principali:
- Canale 5 – Como – Inter (20:40 – 22:58) – Calcio in diretta: una sfida fondamentale per la classifica di Serie A tra la rivelazione Como e i nerazzurri.
- Rete 4 – È sempre Cartabianca (21:33 – 00:57) – Bianca Berlinguer ospita politici e giornalisti per discutere dei temi caldi dell’attualità italiana e internazionale.
- Italia 1 – Le Iene presentano: Inside (21:15) – Lo speciale di approfondimento che scava nei casi di cronaca più controversi con lo stile inconfondibile delle Iene.
- La7 – DiMartedì (21:15 – 01:00) – Giovanni Floris analizza lo scenario politico ed economico con i suoi ospiti e i sondaggi d’opinione.
- TV8 – Tutte contro lui – The Other Woman (21:30) – Una commedia tutta al femminile con Cameron Diaz, ideale per una serata all’insegna del divertimento.
- Nove – Cash or Trash – La notte dei tesori (21:30) – Paolo Conticini guida le aste più folli della TV tra oggetti curiosi e trattative serrate.
I film di questa sera in TV – martedì 3 marzo 2026
Per chi vuole staccare la spina con un buon film, la scelta sulle reti tematiche è vastissima:
- Maverick (Iris, 21:14) – Mel Gibson e Jodie Foster in un western brillante e ricco di colpi di scena.
- The Foreigner (Canale 20, 21:09) – Jackie Chan sfida il terrorismo in un thriller d’azione dai toni cupi e drammatici.
- Gone Baby Gone (La7 Cinema, 21:15) – L’esordio alla regia di Ben Affleck in un noir investigativo crudo e potente ambientato a Boston.
- Casper (Mediaset 27, 21:10) – Un classico intramontabile per tutta la famiglia con il fantasmino più famoso del cinema.
I film su Sky martedì 3 marzo 2026
L’offerta Sky Cinema propone prime visioni d’autore e grandi successi internazionali:
- Jane Austen ha stravolto la mia vita – Sky Cinema Uno HD (21:15) – Una commedia francese delicata che omaggia la grande letteratura inglese.
- Furiosa: A Mad Max Saga – Sky Cinema Action HD (21:00) – L’epopea post-apocalittica di George Miller che ha incantato la critica.
- L’ultimo dei Mohicani – Sky Cinema Due HD (21:15) – Uno dei film storici più amati di sempre con la magistrale interpretazione di Daniel Day-Lewis.
- Jason Bourne – Sky Cinema Collection HD (21:15) – Matt Damon torna a vestire i panni dell’iconico agente segreto in cerca della sua identità.
- Per tutta la vita – Sky Cinema Romance HD (21:00) – Commedia italiana corale che riflette sul significato del matrimonio e dei legami.