Martedì 3 marzo è in onda Primo Appuntamento. La trasmissione, su Real Time, torna dopo una settimana di pausa, dovuta alla messa in onda del Festival di Sanremo.

Primo Appuntamento 3 marzo, Andrea incontra Dorotea

Al timone di Primo Appuntamento del 3 marzo torna Flavio Montrucchio, affiancato dal barman Mauro, che accoglie i vari protagonisti nel locale.

Nella puntata, in onda dalle 21:25 circa, arriva Andrea. Ha 48 anni, è di Torino e lavora come dipendente comunale part time. Ha vari hobby: la corsa, il nuoto e la bici. Sogna di conoscere una persona con la quale iniziare un rapporto serio ed è single da tre anni, nonostante abbia avuto in passato svariate relazioni importanti.

L’uomo incontra Dorotea, 47enne nata a Lecce ma residente a Roma da svariati anni. Ama profondamente lo sport ed ha avuto in passato tre storie importanti, una culminata con una convivenza di dieci anni. Le sue unioni, tuttavia, sono finite perché lei ha sempre dato priorità al lavoro. Spera di incontrare un partner “intelligente e simpatico“.

Vincenzo con Tommaso

A Primo Appuntamento del 3 marzo è accolto il 22enne Vincenzo. Vive in un borgo vicino Napoli e fa il barista. Si definisce “simpatico” ed ama divertirsi e stare al centro dell’attenzione. È single da quattro anni, periodo che ha sfruttato per divertirsi ed analizzare meglio sé stesso. In passato è stato vittima di bullismo, ora si dice pronto a ricercare l’amore. Cena con il 23enne Tommaso, proveniente da Roma e che ha deciso di partecipare al dating show per cercare la sua prima relazione. Di sé afferma: “Sono fragile ed un inguaribile romantico. Cerco di nascondere la mia ansia”. Frequenta l’ultimo anno di psicologia, perché “aiutare gli altri mi fa stare bene“.

A seguire è accolta Donatella. Ha 66 anni, vive in Svizzera e si definisce una “Peter Pan al femminile“. Suona il sassofono in giro durante i carnevali ed afferma: “Vedo la mia vita come un bicchiere mezzo pieno, perché l’altra metà l’ho bevuto“. È stata sposata per oltre venti anni ed ha tre figli, a cui ha dedicato gli ultimi venti anni della sua vita. La single passa la serata con il 70enne Duilio. È di Monza ed ha la passione per la danza. La sua regola? Seguire sempre il cuore, perché “si soffre ma almeno si vive“.

Primo Appuntamento 3 marzo, Vasco e Melkam

Infine, a Primo Appuntamento del 3 marzo ci sono Vasco e Melkam. Lui ha 28 anni, è di Roma e fa il barman. Adora i tatuaggi, che definisce una sorta di “armatura che dà sicurezza“. Sogna di conoscere una donna con la quale potersi aprire completamente e mostrarsi fragile. Lei, invece, ha 24 anni, è di Roma e fa l’apprendista pasticcera. Ama particolarmente cucinare per le persone a cui tiene e sta lavorando per superare la timidezza. È single e desidera incontrare un ragazzo “capace di comprenderla“.