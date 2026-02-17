Martedì 17 febbraio, Flavio Montrucchio guida Primo Appuntamento. La trasmissione è proposta su Real Time dalle ore 21:25 circa.

Primo Appuntamento 17 febbraio, la prima coppia

Al centro di Primo Appuntamento vi sono quattro coppie, composte da single che si sono rivolti al format con la speranza di trovare l’anima gemella. Effettuano, così, un aperitivo ed una cena con un partner che non conoscono e che non hanno mai visto prima. Al termine dell’appuntamento, devono decidere se continuare od interrompere la frequentazione.

A Primo Appuntamento del 17 febbraio arriva Serena. Ha 24 anni, è di Torino e lavora in un supermercato come addetta alle vendite. Afferma: “Le persone si innamorano di me perché sono simpatica ed ironica. Amo viaggiare e vorrei conoscere qualcuno con cui continuare a farlo. Sono molto esigente, forse troppo“. Incontra Roberto, 33enne di Como. Fa il personal trainer ed ha la passione per l’imitazione ed il doppiaggio. Ammette: “Ho poco tempo per l’amore, soprattutto perché sono concentrato sulle mie passioni, ma ciò non significa che io non voglia impegnarmi con una persona“.

Egidio ed Elisa

Durante Primo Appuntamento del 17 febbraio arriva Egidio. Ha 23 anni, arriva dalla provincia di Frosinone e studia giurisprudenza. Ama scrivere, nel programma affronta il secondo appuntamento sentimentale della sua vita. Inevitabilmente, è molto emozionato: “Si tratta di un’importante occasione per mettermi gioco ed affrontare le mie paure“. Affronta la serata insieme ad Elisa, 21enne di Milano. Frequenta un corso di Social Media Manager ed ha mille passioni: la scrittura, il ballo ed il canto, fra le altre. Spera di conoscere un ragazzo sul quale possa far affidamento e con cui poter avere un confronto.

Nel corso di Primo Appuntamento è accolto Andrea. Ha 51 anni, è di Roma e compra e rivende gioielli antichi. Un lavoro che fa da quindici anni, dopo aver deciso di abbandonare la carriera da assistente di volo. Si definisce una persona “dinamica”, con la forte passione della pallavolo, al punto da fare l’insegnante. Affronta il primo (e si augura essere anche l’ultimo) appuntamento al buio della sua vita. Incontra il concittadino Stefano, guida turistica di Roma. Ha 52 anni ed ha avuto una lunga relazione, durata 11 anni, con una donna. Si definisce “disilluso” dalle persone e spera di incontrare un uomo amante dei viaggi.

Primo Appuntamento 17 febbraio, l’ultima coppia

A Primo Appuntamento del 17 febbraio c’è Maddalena. Ha 37 anni, è di Brescia e fa l’operatrice socio-sanitaria in una casa di riposo. Ansiosa, ha deciso di approcciare all’avventura televisiva senza alcuna aspettativa. Si definisce single da dieci anni. Cena con il 42enne Luca, è di Milano e vive con sei gatti. Lavora per un’azienda di trasporti e confessa: “Penso di essere un ragazzo buono, una volta ero un principe, ora sembro un po’ Shrek. Non riesco a trovare l’amore per la mia insicurezza ed il mio aspetto fisico: non mi ritengo una persona bellissima“.