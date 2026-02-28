Si sta per concludere l’esperienza di Sanremo 2026, ma già si parla della prossima edizione. Stefano De Martino, infatti, è il conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo 2027.

Stefano De Martino Sanremo 2027, la conferma ufficiale durante la finale del 28 febbraio

Da settimane circolavano con insistenza le voci relative all’approdo di Stefano De Martino al Festival di Sanremo. D’altronde, l’attuale conduttore e direttore artistico Carlo Conti aveva più volte confermato l’intenzione di non voler proseguire l’esperienza nella kermesse.

La conferma ufficiale di Stefano De Martino come padrone di casa del Festival è arrivata proprio durante la finale di Sanremo 2026. La notizia è stata data da Conti, dialogando con l’ex ballerino, seduto nella platea del Teatro Ariston.

L’emozione del cantante

Quello che è successo durante la finale del 28 febbraio di Sanremo non ha precedenti nella lunga storia della kermesse. Il conduttore e direttore artistico della manifestazione canora ha, di fatto, passato il testimone al proprio successore. Una mossa che mette in evidenza una notevole programmazione da parte della TV di Stato, che ha individuato il nuovo conduttore e direttore artistico ad un anno di distanza dalla prossima edizione.

Carlo Conti, poco dopo le 23:00, ha preso la parola ed ha affermato: “Ho un grande onore. Per la prima volta al Festival di Sanremo posso annunciare ufficialmente che Stefano De Martino sarà il conduttore e il direttore artistico della kermesse l’anno prossimo“. Il conduttore di Affari Tuoi, visibilmente emozionato, non ha nascosto la sua gioia: “È un onore vero, il tuo è un gesto di generosità non scontata che ricorderò per sempre, mi raccomando tieni acceso il cellulare! Voglio ringraziare la Rai. Ora testa bassa e pedalare“.

Stefano De Martino Sanremo 2027, un marzo pieno di impegni per il conduttore

Stefano De Martino, con la nomina a conduttore e direttore artistico, passa nella storia del Festival di Sanremo. A 37 anni sarà il secondo più giovane presentatore del Festival, dietro solamente a Fabio Fazio, che nel 1999 esordì sul palco dell’Ariston ad appena 34 anni.

In attesa dell’approdo nella città dei fiori, il mese di marzo promette di essere ricco di impegni per De Martino. A partire da lunedì 2 marzo, dopo la pausa per la kermesse, torna ad occupare la fascia dell’access prime time di Rai 1 con Affari Tuoi. Inoltre, dal 4 marzo su Rai 2, è al timone della nuova edizione della trasmissione comica Stasera tutto è possibile.