Mercoledì 4 marzo, su Real Time, è in onda lo speciale di Matrimonio a prima vista 2026 denominato E poi. Di seguito vi raccontiamo tutto ciò che è accaduto: attenzione, però, ci saranno degli spoiler.

Matrimonio a prima vista Italia 2026 E poi, cosa è successo fra Andrea ed Irene

Nel corso di Matrimonio a prima vista E poi di oggi, i sei protagonisti si sono presentati di fronte agli esperti Nada Loffredo, Andrea Favaretto e Giulia Davanzante ed a loro hanno raccontato quel che è accaduto nelle settimane successive alla scelta finale.

I primi a parlare sono stati Irene ed Andrea. I due hanno restituito le fedi agli esperti, ma come annunciato hanno comunque tentato di costruire un legame. Le cose, però, sono precipitate quando la moglie ha avuto una grossa delusione: “Ho avuto un importante incontro di lavoro di cui lui era a conoscenza e che è andato male. Il giorno dopo era l’anniversario della morte di mia mamma, quindi ho deciso di non rispondere ai suoi messaggi e spegnere il cellulare. Sapevo che avrei pianto, avrei mostrato il mio lato fragile ed ho deciso di provare a tutelarlo, non coinvolgendolo. Lui, però, ha percepito il mio silenzio come una chiusura e mi ha bloccato“.

Andrea fornisce un’altra versione: “Le ho scritto un messaggio per sapere come andava e non mi ha mai visualizzato in tre giorni. Dopo settimane senza risposta ho semplicemente cancellato il suo numero di telefono, ma non ho bloccato nessuno“. Irene ed Andrea, dunque, hanno confermato la scelta di separarsi.

Il colpo di scena

Durante Matrimonio a prima vista 2026 E poi c’è stato un importante colpo di scena. Linda, ex moglie di Andrea, ha confessato agli esperti di aver iniziato una frequentazione, che la sta rendendo decisamente felice, con Federico, l’ex marito di Marina.

Lei confessa: “Lui riesce veramente a capirmi e non mi ha mai fatto sentire giudicata. Io sono innamorata, stiamo vivendo insieme da un mesetto. Inizialmente non pensavo potessimo andare così d’accordo, siamo usciti in amicizia ma poi è nato un forte sentimento“. Lui conferma: “Lei mi supporta e mi capisce, mi fa sentire accettato“.

Marina, l’ex moglie di Federico, si definisce “felice” per il suo ex coniuge, convinta che Linda possa rappresentare la “donna giusta per lui“. Andrea, invece, ha una reazione abbastanza incredula.

Matrimonio a prima vista Italia 2026 E poi, gli ultimi protagonisti

Infine, a Matrimonio a prima vista Italia E poi, gli ex compagni di Linda e Federico, dunque Andrea e Marina, hanno raccontato ciò che è accaduto a loro nelle settimane successive all’esperimento. Lui afferma: “Ho dovuto ripartire da me, ho effettuato una vacanza con persone sconosciute ed è stata un’esperienza bella e leggera. Con Linda ho fatto cose che avrei potuto evitare, ma ho comunque usato tutte le energie che avevo e sono stato io al 100%”.

Infine, Marina racconta: “Io e Federico siamo rimasti molto amici, sono felice di aver fatto questa esperienza con lui. Io ho conosciuto un altro uomo, che non mi ha dato mai fastidio, neanche quando è entrato a casa mia. Ho traslocato, ho cambiato lavoro ed ora sono innamorata“.