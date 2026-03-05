Giovedì 5 marzo, dalle 21:15 su Sky Uno, è in onda la finale di MasterChef Italia 15, che seguiremo in diretta. Nella serata, i quattro finalisti Matteo Rinaldi, Carlotta, Dounia e Teo si fronteggiano con l’obiettivo di vincere l’ambito titolo di migliore chef amatoriale italiano.

A decretare il nome del vincitore c’è la giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli. Al trionfatore vanno i 100 mila euro del montepremi, oltre che la possibilità di pubblicare un libro di ricette edito da Baldini+Castoldi e l’accesso a un prestigioso corso di alta formazione presso ALMA – La Scuola Internazionale di Cucina Italiana.

L’ospite della finale di MasterChef 15, che seguiremo in diretta, è lo chef Norbert Niederkofler, vincitore di 3 Stelle Michelin ed 1 Stella Verde all’Atelier Moessmer Norbert Niederkofler a Brunico.

MasterChef Italia 15 diretta finale, si parte

Sono le 21:16 e prende il via ufficialmente la finale di MasterChef Italia 15. Una clip ripercorre i momenti più importanti ed intensi dell’edizione, poi si parte con la gara. I “Fantastici 4“, definizione dei finalisti coniata da Giorgio Locatelli, devono affrontare, in primis, l’ultima Mystery Box dell’anno. Il protagonista di tale manche l’ospite Norbert Niederkofler. In palio c’è il primo posto nella finalissima.

Gli sfidanti si cimentano con la filosofia Cook the Mountain, ovvero una cucina ecosostenibile, che si basa sulle materie prime che si trovano nei territori d’alta quota. La ricetta è il Pesce gatto al kefir ed ha, come ingrediente principale, il Pesce gatto, un pesce d’acqua dolce d’allevamento. L’ospite racconta, mostra e fa assaggiare la sua preparazione ai concorrenti, che devono tentare di replicare fedelmente quanto fatto da Niederkofler. Lo chef tri-stellato gira molto fra i banchi dei finalisti e li aiuta, assaggiando e dispensando suggerimenti. Dounia pare essere colei maggiormente in difficoltà, specie con le tempistiche per la cottura che per l’impiattamento. Tutti, alla fine, riescono a terminare la prova.

Nella finale di MasterChef Italia 15 iniziano gli assaggi. La prima a presentare ciò che ha fatto Dounia: il pesce è poco cotto. Matteo Rinaldi ha cotto bene la carne, ma il sapore è un po’ squilibrato. Complimenti per Carlotta, che però ha sfilettato male il pesce. Teo, infine, ha fatto un buon lavoro, ma ha sbagliato l’impiattamento. La giuria ha scelto: Teo è il primo finalista.

L’Invention Test

La nostra diretta della finale di MasterChef Italia 15 prosegue. È il momento dell’Invention Test, al termine del quale due partecipanti sono eliminati. Lo chef Norbert Niederkofler mostra tre piatti: gnocco di rapa rossa con il rafano, coregone condito con le bacche di sambuco e la pajata condita con una salsa di rosa canina.

Gli chef devono cucinare dei piatti mantenendo la medesima filosofia ed ingredienti dei tre piatti dell’ospite. A Teo il compito di decidere quali di questi piatti assegnare ai concorrenti ancora in gioco. Rapa rossa e rafano vanno a Carlotta, il coregone e sambuco a Matteo Rinaldi e la pajata con la rosa canina a Dounia. Per completare le loro preparazioni, i finalisti hanno svariati ingredienti di montagna a disposizione, dal formaggio Graukase al fieno. Carlotta, che ha problemi con la gelatina di rapa, usa la Green Pin, grazie alla quale ottiene un bonus di tempo di dieci minuti.

Iniziano gli assaggi. È destino è il nome del piatto di Carlotta: si tratta di una gelatina di rapa accompagnata da un’insalatina con barbabietola e rafano grandi protagonisti. Coraggione è il titolo assegnato da Teo alla sua proposta: una tartare di coregone. Dounia, invece, ha scelto di omaggiare la madre con il piatto Grazie mamma: una crema di patate di montagna con la pajata cotta in padella col burro ed un crumble.

Nel complesso, tutti i tre finalisti hanno fatto un buon lavoro. Quarta classificata è Dounia, che non ha cotto abbastanza la carne. Terzo classificato è Matteo Rinaldi, mentre Carlotta vola in finalissima.

MasterChef Italia 15 diretta finale, il duello conclusivo

La finale di MasterChef Italia 15 arriva alla fase conclusiva. Si svolge il faccia a faccia finale fra Teo e Carlotta. Come avviene oramai da anni, i due concorrenti devono ideare e cucinare un menù in grado di riassumere il loro percorso nel cooking show. I due finalisti ricevono la visita di famigliari ed amici.

I protagonisti presentano il menù, formato da antipasto, un primo, un secondo ed un dolce. Quello di Teo si chiama Tutto di me, racconto auto-biografico mediante la cucina. Carlotta, invece, ha scelto L’equilibrio nel gusto, per portare avanti la sua filosofia secondo la quale il gusto sta nell’essenzialità. I due finalisti sono impegnati ai fornelli quando ricevono una visita da Chiara Pavan, che assegna loro un compito a sorpresa: cucinare un ulteriore nuovo piatto, ovvero l’amuse bouche. In cambio, i concorrenti ricevono 30 minuti in più.