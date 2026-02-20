Nella puntata del 19 febbraio di MasterChef Italia 15 sono stati decretati i nomi dei finalisti. Quattro, dunque, i concorrenti ancora in corsa per vincere l’ambito premio, scelti dalla giuria composta da Bruno Barbieri, Antonino Canavacciuolo e Giorgio Locatelli.

MasterChef Italia 15 finalisti, Carlotta e Dounia

A contendersi il titolo di miglior cuoco amatoriale d’Italia, nella finalissima di MasterChef Italia 15, c’è Carlotta Bertin. Ha 25 anni ed è di Candelo, in provincia di Biella. Dopo aver deciso di interrompere gli studi, ha abbandonato il nuoto pinnato ed è entrata nel mondo del lavoro. Nonostante la giovane età, si è cimentata in varie occupazioni: cameriera e commessa, oltre che lavoratrice presso l’azienda del padre ed un’altra azienda di macchinari tessili. Al momento è in cerca di un’occupazione e spera di riuscire, grazie allo show, ad aprire un home restaurant.

Douna Zirari, invece, ha 28 anni. Originaria del Marocco, dove ha vissuto fino all’età di 9 anni, risiede a Bassano del Grappa, in provincia di Vicenza. Dopo aver ottenuto il diploma, ha preso l’abilitazione da Operatrice Socio Sanitaria, grazie alla quale ha lavorato in una RSA. A 23 anni un evento che le cambia la vita: subisce tre ischemie, a causa delle quali dimentica molte delle lingue che conosceva.

MasterChef Italia 15 finalisti, Matteo Rinaldi e Matteo Canzi

Terzo finalista di MasterChef Italia 15 è Matteo Canzi. Ha 23 anni, nato e cresciuto in Brianza e studente di International Marketing. Amante degli sport, passione che ha dovuto un po’ mettere da parte per problemi fisici, la scintilla con la cucina è scoccata dopo aver preparato un filetto alla Wellington. Oggi ama cimentarsi nelle ricette internazionali, soprattutto quelle giapponesi e spagnole.

Il quartetto di finalisti di MasterChef Italia 15 è completato da Matteo Rinaldi. 28 anni, arriva da Boltiere, in provincia di Bergamo, ed è laureato in Design della Comunicazione. La famiglia paterna lavorava nel settore della ristorazione ed è grazie a loro che è nata la sua passione per i fornelli. Il suo sogno? Riuscire ad aprire una bakery.

L’assegnazione del titolo slitta di una settimana

Durante la semifinale di MasterChef, Sky ha fornito le informazioni relative alla finale. Essa, infatti, era prevista per il prossimo 26 febbraio, in prima serata su Sky Uno e Now TV. Per evitare la contrapposizione con il Festival di Sanremo, tuttavia, il format ha deciso di proporre, per quella sera, uno speciale denominato MasterChef Italia: 4 storie per la finale.

La serata che conclude l’edizione dello show Sky Original prodotto da Endemol Shine Italy è rinviata di sette giorni, andando in onda il 5 marzo.