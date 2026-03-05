Nella notte fra giovedì 5 e venerdì 6 marzo parte il GP d’Australia di Formula 1 e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta del primo appuntamento del mondiale, che arriva quest’anno alla 76esima edizione.

Il Gran Premio dell’Australia di Formula 1 si corre, anche quest’anno, presso il Circuito Albert Park. Il tracciato, inaugurato nel 1996, ha una lunghezza di poco superiore ai 5 km ed i 200 metri ed è posto a Melbourne.

C’è grande attesa per la prima corsa della stagione di Formula 1. Il più atteso è il campione in carica Lando Norris, che con la sua McLaren ha vinto in Australia dodici mesi fa. Nelle ultime quattro edizioni, la vittoria è andata due volte alla Ferrari: nel 2024 grazie a Carlos Sainz, nel 2022 con Charles Leclerc.

La programmazione tv

La programmazione tv del GP d’Australia di Formula 1 parte, come detto, nella notte fra il 5 ed il 6 marzo. Alle ore 02:30 ed alle 06:00 si svolgono le prime due prove libere, visibili in diretta ed esclusiva solamente su Sky, che le propone sulle reti Sky Sport Formula 1.

La medesima programmazione tv riguarda anche la terza prova libera, che parte alle 02:30 di sabato 7 marzo. La prima sessione trasmessa anche in chiaro è quella delle Qualifiche, che prende il via alle ore 06:00. La diretta è proposta su Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Uno. In chiaro, invece, la trasmette il canale del digitale terrestre TV8, in differita dalle ore 14:00.

Infine, il GP dell’Australia di Formula 1 giunge al termine domenica. Alle ore 05:00, infatti, si accendono i semafori verdi del via alla gara, visibile in diretta solamente su Sky Sport Formula 1 e Sky Sport Uno. In chiaro, è possibile vedere il Gran Premio alle 14:00.

Formula 1 GP Australia programmazione tv, i telecronisti e gli spazi di approfondimento

Per l’ennesima stagione consecutiva, la Formula 1, a partire dal GP d’Australia, è raccontata dalle voci di Carlo Vanzini e di Marc Genè. A loro si uniscono anche Ivan Capelli e Roberto Chinchero. I commenti tecnici sono realizzati, invece, da Matteo Bobbi e Vicky Piria.

I collegamenti dalla pista sono curati dagli inviati Mara Sangiorgio e Davide Camicioli, che durante l’anno si alternano fra studio e circuito. Infine, è confermata l’oramai storica rubrica denominata Race Anatomy F1, guidata da Fabio Tavelli. Al centro di tale spazio, arricchito da vari ospiti ed esperti, ci sono le analisi tecniche di tutto ciò che è avvenuto nel fine settimana.