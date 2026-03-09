Lunedì 9 marzo, Sky presenta in una conferenza stampa che seguiremo in diretta, l’edizione 2026 di Pechino Express. Lo show ha come sottotitolo L’estremo oriente e prende il via giovedì 12 marzo, in prima serata su Sky Uno.

Al timone c’è Costantino Della Gherardesca, affiancato da Guido Meda, Giulia Salemi e Lillo. I viaggiatori affrontano un viaggio che li porta in Indonesia, in Cina ed in Giappone.

Questo l’elenco delle coppie di concorrenti che partecipano alla conferenza stampa, che seguiremo in diretta, di Pechino Express 2026:

Biagio Izzo e Francesca Paolantoni: Gli Spassusi;

e Gli Spassusi; Chanel Totti e Filippo Laurino: I Raccomandati;

e I Raccomandati; Jo Squillo e Michelle Masullo: Le DJ;

e Le DJ; Candelaria e Camila Solorzano: Le Albiceleste;

e Le Albiceleste; Dani Faiv e Toni 2Milli: I Rapper;

e I Rapper; Fiona May e Patrick Stevens: I Veloci;

e I Veloci; Steven Balasari e Viviana Vizzini: Gli Ex;

e Gli Ex; Tay Vines ed Assane Diop: I Comedian;

ed I Comedian; Elisa Maino e Mattia Stanga: I Creator;

e I Creator; Gaia De Laurentiis ed Agnese Catalani: Le Biondine.

Pechino Express 2026 diretta conferenza stampa, le prime dichiarazioni

Inizia la conferenza stampa di Pechino Express 2026. Subito Francesco Paolantoni: “Io sono sopravvissuto ma me ne devo anche andare“. Il comico, infatti, deve prendere un aereo. Per questo, interviene subito: “Ci siamo prefissati di fare questo viaggio divertendoci e così è stato. Abbiamo capito che insieme possiamo affrontare qualsiasi cosa. Ringrazio i produttori che ancora non ci hanno pagato tutto. Pechino dà molta carica, ma fa andare fuori di testa“.

Prima del suo intervento, però, prende il microfono Giuseppe De Bellis di Sky: “Pechino occupa un posto straordinario della nostra offerta, è uno show divertente. Lo scorso anno è stato eccellente, ha dimostrato quanto il format sia amato. Siamo in un momento particolare e Pechino incrocia le culture e racconta la bellezza del mondo. Testimoniare quanto di bello c’è nel pianeta credo sia importante, soprattutto in un periodo di grandi tensioni come questo“.

Il produttore Fabrizio Iacovella della Banijay Italia: “Quest’anno abbiamo fatto un investimento su tutti i fronti: abbiamo tre inviati, una coppia in più di concorrenti ed una rotta ambiziosa, che tocca paesaggi e situazioni mai affrontati prima d’ora. L’evoluzione del cast è molto interessante, è cresciuto ed è cambiato di puntata in puntata”.

La conferenza stampa prosegue con Costantino Della Gherardesca: “L’edizione di quest’anno è cinematografica grazie al cast. Sono stati scelti in maniera accurata personaggi diversi, speciali ed in un certo senso sofisticati. In Estremo Oriente abbiamo incontrato popoli felici ed entusiasti di accoglierci e vedremo quanto Shangai sia una città in trasformazione. Il Giappone? Tutti vogliono andarci ed anche i nostri sfidanti sono accaniti per riuscire ad arrivarci“.

Le dichiarazioni degli inviati

La conferenza stampa di Pechino Express 2026 continua con gli inviati. Lillo, assente per lo spettacolo teatrale, ha mandato un videomessaggio: “Credevo che partecipare a Pechino fosse difficile, ma mai come memorizzare uno spettacolo teatrale. Sono già stato in Indonesia come turista, ma con Pechino è stata un’altra cosa. Per gareggiare nel format è necessario avere tanto spirito di adattamento, che ho a tratti. Ringrazio Costantino Della Gherardesca per avermi messo subito a mio agio”.

Giulia Salemi: “Ho già fatto Pechino dieci anni fa e piangevo sempre. Questa volta ho pianto solo una volta. Ho messo tutta me stessa nell’avventura, è stato molto divertente“. Guido Meda: “Io sono stato decine di volto in Giappone ma per lavoro, Pechino permette di visitare luoghi che difficilmente si vedrebbero in un’avventura da turista“.

Prendono la parola i concorrenti. I Comedian Tay Vines ed Assane Diop: “Si è trattata di un’esperienza divertente, siamo tornati arricchiti“. I Creator Elisa Maino e Mattia Stanga: “Pechino offre un viaggio irripetibile, più che un’esperienza è un’opportunità”. Biagio Izzo per Gli Spassusi: “Siamo tosti da battere, fra me e Francesco non c’è un’amicizia, ma una fratellanza. Nessuno dei due parla in inglese, ma ci siamo fatti capire con i gesti“. Chanel Totti e Filippo Laurino, ovvero I Raccomandati: “Siamo opposti in tutto e per tutto, ma abbiamo trovato il giusto equilibrio”.

Candelaria e Camila Solorzano, cioè Le Albiceleste: “Avevamo un obiettivo e non abbiamo mollato mai, con tanta passione e voglia. Siamo sorelle ed abbiamo enorme confidenza e spesso abbiamo detto le cose senza filtri“. Le Biondine Gaia De Laurentiis ed Agnese Catalani: “Pechino è un’esperienza talmente forte da essere indimenticabile. Quando finisce ti lascia grande nostalgia. È servito ad entrambe per conoscerci meglio reciprocamente“.

Pechino Express 2026 diretta conferenza stampa, le altre coppie

La conferenza stampa di Pechino Express 2026 prosegue. Le DJ Jo Squillo e Michelle Masullo: “Non abbiamo perso la nostra voglia di essere chic. Il nostro rapporto va oltre il vincolo di sangue, aggiunge e non toglie niente“. Dani Faiv e Toni 2Milli, cioè I Rapper: “Ringraziamo Costantino, è stato un viaggio durissimo ma molto bello, che ti cambia“. Infine I Veloci Fiona May e Patrick Stevens: “A Pechino Express sono usciti dei lati che nessuno conosceva di noi. Dopo tanti anni, abbiamo fatto un’esperienza insieme. Pechino è un’avventura dura, ma bellissima”.

Iniziano le domande dei giornalisti. Il sottoscritto chiede a Giulia Salemi le differenze fra l’avventura da concorrente ad inviata: “Da concorrente è tosta psicologicamente e fisicamente, ero con mia mamma che mi ha massacrata per tutta l’avventura. Da inviata è stato bello perché mi ha arricchito, mi sono messa in gioco e mi hanno fatto fare di tutto a 360° gradi. Sono state due esperienze diverse, da un anno sono mamma e mi è mancato molto il mio bambino, ma per la prima volta ho dormito veramente bene“.

Ancora il sottoscritto a Guido Meda se parteciperebbe come concorrente: “Me l’hanno chiesto ma non c’è stata la possibilità per i miei impegni. Facendolo da inviato ho visto quanto sia veramente dura fare il concorrente, è un’esperienza veramente difficile. La risposta comunque è sì: appena sono tornato ho subito abbracciato Fabio Caressa e gli ho chiesto scusa perché non avevo capito quanto fosse provante questa esperienza”.