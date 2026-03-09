Lunedì 9 marzo, su Real Time, sono in onda le nuove puntate di Casa a prima vista 2026. Il programma è visibile, come sempre, in access prime time, dalle ore 20:30 circa.

Casa a prima vista 2026, tornano i nove agenti immobiliari storici

Negli appuntamenti di Casa a prima vista 2026 si alternano i nove agenti immobiliari che il pubblico ha avuto modo, già nelle scorse settimane, di conoscere. Per quel che concerne la città di Milano, i protagonisti sono Gianluca Torre, Ida Di Filippo e Mariana D’Amico.

La ricerca immobiliare nella zona di Roma, invece, è affidata al trio composto da Nadia Mayer, Corrado Sassu e Blasco Pulieri. Infine, da Firenze, ci sono Matteo Nencioni, Moira Quartieri e Nico Tedeschi.

La società che ha curato la realizzazione del programma è la Banijay Italia, che ha lavorato per conto della Warner Bros. Discovery.

L’inedita sfida fra Milano e Roma

Durante le nuove puntate di Casa a prima vista 2026, fruibili anche in diretta streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+, si svolge una inedita sfida fra gli amati agenti di Milano e di Roma.

Tale faccia a faccia avviene in un territorio neutro, ovvero il Trentino Alto Adige. I tre esperti della Capitale ed i loro colleghi milanesi devono lavorare insieme per cercare l’abitazione perfetta per i clienti.

Inoltre, nel corso della stagione, non mancano le incursioni di alcuni agenti immobiliari-ospiti. Come in passato, in tale ruolo arrivano, fra gli altri, Natalina Liguori e Damiano Gallo. Inoltre, ci sono delle new entry, come Giorgia Chiaverini, la cui attività si concentra soprattutto sul territorio che circonda Roma.

Casa a prima vista 2026, invariato il meccanismo di funzionamento

Non varia il meccanismo di funzionamento di Casa a prima vista 2026. In ogni appuntamento, una coppia di clienti si appella agli agenti immobiliari per cercare la loro casa dei sogni. Dopo aver spiegato le caratteristiche che dovrebbe avere l’abitazione ideale, gli esperti individuano la loro proposta.

A turno, ciascun agente immobiliare mostra ai due potenziali clienti la casa prescelta e le immagini delle visite sono commentate, in tempo reale all’interno di un van, dagli altri agenti. Al termine di tutte e tre le visite, gli acquirenti decidono quale fra le case viste è la loro preferita e l’agente che l’ha proposta è il vincitore della puntata.

Un regolamento, dunque, immutato ed oramai divenuto un cult, come confermano gli ascolti. La scorsa stagione, il format ha ottenuto dati Auditel eccellenti, toccando picchi di poco inferiore al milione di telespettatori con il 4,5% di share.