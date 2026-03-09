Lunedì 9 marzo, su Real Time, è in onda la puntata L’ira di Mithat di Melek Il coraggio di una madre. La soap opera turca parte alle ore 21:30 circa, sulla rete visibile sul canale 31 del digitale terrestre.

Melek Il coraggio di una madre L’ira di Mithat, regista e dove è girata

Realizzata dalla società Us Yapim, la soap è stata proposta, con il titolo originale turco Benim Adim Melek, sull’emittente TRT 1 fra il 2019 ed il 2021. Quella odierna è la terza puntata della prima stagione ed ha una durata di circa due ore. Gli appuntamenti, oltre che in televisione, sono visibili anche in streaming ed on demand mediante l’applicazione Discovery+. Qui, inoltre, a pagamento, sono rilasciati gli episodi con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda tv.

La sceneggiatura è scritta da Nilufer Ozçelik e Berfu Ergenekon. La regia, invece, è curata da Cem Akyoldas, Celil Murat Sari e Gunay Gunaydin. Le riprese si sono svolte soprattutto a Gaziantep.

Melek Il coraggio di una madre L’ira di Mithat, la trama

Nel corso della puntata del 9 marzo di Melek Il coraggio di una madre, la protagonista si ritrova al centro di una situazione di grande tensione. Da una parte c’è il padre Seyit, che non accenna a diminuire la sua rabbia verso la figlia per quel che ha fatto anni prima. Dall’altra, però, c’è l’ex marito Alpay, che dalla Germania ha fatto ritorno in Turchia con un obiettivo: riportare a Berlino i figli.

Intanto, durante l’appuntamento, non mancano dei problemi per Kerem. Quest’ultimo, sette giorni fa, per difendere la mamma, ha accoltellato lo zio Mamhit, che si è salvato dopo un ricovero d’urgenza. L’uomo, armato, sembra disposto a tutto pur di vendicarsi.

Spoiler finale

Durante l’episodio L’ira di Mithat, Melek non riesce ad avere più contatti con il figlio Kerem, scomparso nel nulla. La protagonista si mette a lavoro per ritrovarlo prima che possa accadergli qualcosa. Nonostante le difficoltà, infine, Alpay è comunque intenzionato a vendicarsi dell’ex moglie.

Melek Il coraggio di una madre L’ira di Mithat, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati durante Melek Il coraggio di una madre.