Lunedì 9 marzo è andata in onda la seconda puntata di Scherzi a Parte 2026. Il format, condotto da Max Giusti, è stato proposto su Canale 5 e di seguito vi sveliamo cosa è successo.

Scherzi a Parte 2026 seconda puntata, le lacrime di Selvaggia Lucarelli

Fra le vittime della seconda puntata di Scherzi a Parte 2026 c’è Selvaggia Lucarelli. La giornalista, prossima all’esordio come opinionista al Grande Fratello, si è ritrovata coinvolta nella ricerca del gatto Lukaku, scomparso nell’area di servizio dell’autostrada. Lucarelli si è subito messa d’impegno per ritrovare il micio ed intanto il fidanzato, complice del format, ha finto di essere rimasto chiuso all’interno di un camion di surgelati. La giornalista ha iniziato, così, un inseguimento per salvare il compagno, durante il quale ha ceduto anche alla commozione, scoppiando in lacrime.

A seguire, nella seconda puntata di Scherzi a Parte 2026 è dato spazio a Samira Lui. La co-conduttrice de La Ruota della Fortuna ha finto di essere rimasta vittima di un furto di identità digitale: la sua immagine, infatti, è stata utilizzata per promuovere un night club decisamente non consono, che ha attirato anche l’attenzione della polizia postale. Lo svelamento dello scherzo è avvenuto all’interno dello studio dello show dell’access prime time con la complicità di Gerry Scotti.

Matteo Bassetti e la partita di padel

Nella seconda puntata di Scherzi a Parte ha partecipato Matteo Bassetti. Il noto medico ha giocato una partita di padel in doppio con la moglie, complice del programma. Peccato, però, che la sfida si sia trasformata in un faccia a faccia personale ricco di tensione: un avversario del virologo ha deciso di prenderlo di mira, provocandolo in tutti i modi, al punto da contattare anche la moglie sui social.

L’attore Claudio Amendola, a Scherzi a Parte 2026, ha invece sfiorato la rissa all’interno del suo ristorante. Qui ha ricevuto l’ispezione a sorpresa di tre agenti (finti) dei Nas, che con un tono assolutamente provocatorio hanno confessato di voler chiudere il locale per diventare famosi e far carriera. Amendola è sembrato veramente inferocito, al punto da minacciare di alzare le mani. Lo scherzo, alla fine, è giunto al termine anzitempo, quando ha capito che si trattava di uno scherzo.

Il conduttore Filippo Bisciglia, per accompagnare il cugino Lorenzo, che ha accusato un finto malore in una partita di tennis, si ritrova coinvolto nelle dinamiche, assolutamente caotiche, di un reparto di psichiatria. Infine, il cantante Ermal Meta si ritrova a supportare la manager Viviana che si ritrova chiusa all’interno di un ascensore. Con il passare del tempo, l’artista cambia completamente tono, perdendo le staffe.

Scherzi a Parte 2026 seconda puntata, gli ascolti

Continuano ad essere positivi gli ascolti di Scherzi a Parte 2026. La seconda puntata del format, in onda il 9 marzo, ha tenuto compagnia a 3 milioni e 200 mila telespettatori, con il 23,6% di share. Si tratta di un dato ottimo, seppur in lieve calo rispetto allo scorso appuntamento: il 2 marzo scorso, infatti, il debutto dello show ha intrattenuto poco meno di 3 milioni e 600 mila persone, con il 26% di share.