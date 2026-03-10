Martedì 10 marzo, dalle 11:30, si è svolta la conferenza stampa dell’iniziativa TG2 50 anni di notizie, che abbiamo seguito in diretta. L’evento festeggia il cinquantesimo anniversario della nascita del telegiornale e, per l’occasione, è presentato un nuovo logo. Inoltre, è fornita un’anticipazione del documentario ideato appositamente per l’occasione, denominato per l’appuntamento TG2 50 anni di notizie e proiettato il 15 marzo al MAXXI di Roma. L’ospite dell’incontro è Antonio Preziosi, Direttore TG2.

TG2 50 anni di notizie diretta conferenza stampa, parte l’incontro

Parte la conferenza stampa dell’iniziativa TG2 50 anni di notizie. Il Direttore: “La rubrica Odeon è un esempio di quanto il TG2 abbia saputo innovare nel corso della storia. Il primo giornalista a condurre il TG2 Sera è stato Piero Angela, che si è subito adattato allo spirito del cosiddetto altro telegiornale, come si era soliti chiamare il TG2: meno formale e più spigliato, proprio come lo aveva pensato l’ideatore Andrea Barbato. Oggi cerchiamo di rinnovare questo patto di fiducia con il telespettatore, continuando a raccontare quel che accade nel mondo“.

Di nuovo il Direttore: “Io ricordo la notte drammatica delle operazioni di salvataggio di Alfredino Rampi, che il TG2 seguì per tutta la notte con una lunga maratona televisiva. In quel momento sono state inventate le all news italiane, un momento fondamentale per la storia informativa italiana. La nostra redazione non dorme mai, è al servizio del pubblico e sempre pronta a raccontare la realtà, come ha saputo fare anche a Ferragosto, quando ha raccontato l’incontro fra Vladimir Putin e Donald Trump. Abbiamo tantissime rubriche interessanti, ma ne cito soprattutto una: Tutto il bello che c’è. Un unicum, una rubrica all’avanguardia che ha la missione di raccontare fatti belli e di cui siamo tutti molto orgogliosi”.

Antonio Preziosi aggiunge: “Il nostro obiettivo non è la share, ma è fare una informazione di qualità“.

Il documentario dedicato all’evento

Nella conferenza stampa è proiettata una piccola clip di anticipazione del documentario TG2 50 anni di notizie. Durante la produzione è raccontata, insieme, la storia italiana e quella del telegiornale. Le immagini d’archivio si mischiano alle testimonianze degli ospiti, fra cui Fiorello, Renzo Arbore, Lilli Gruber ed Enrico Mentana.

Si torna al centro del palco per le dichiarazioni del Direttore: “Si tratta di 50 minuti di storia del paese, proiettata al futuro. Cos’è il TG2? Nasce nel 1975, in un momento storico in cui era centrale il pluralismo informativo. Il TG2 è spesso arrivato prima e dobbiamo continuare a farlo. Il nuovo logo è composto da quello storico, a cui abbiamo aggiunto il numero 50 dorato. Esordirà in scena dal 15 marzo. Il giorno prima, in seconda serata, il TG2 Storie dedica uno speciale a tutte le giornaliste del telegiornale. Dalle 18:00 del 15 marzo, invece, c’è uno speciale dedicato al TG2 Dossier. Dal 16 marzo vi sono delle pillole informative nell’edizione serale del TG2, che andranno a recuperare la memoria del nostro telegiornale. Durante le puntate del TG2 Italia Europa vi sono degli opinionisti, volti celebri dell’informazione italiana, che omaggiano e ricordano la nostra storia”.

TG2 50 anni di notizie diretta conferenza stampa, le domande dei giornalisti

Nella conferenza stampa del TG2 50 anni di notizie è tempo delle domande dei giornalisti. La prima è sull’arrivo della nuova rubrica di Tommaso Cerno, che ha debuttato ieri su Rai 2: “La redazione del telegiornale non ha espresso perplessità sul giornalista, ma sulla collocazione del format. Ogni nuovo arrivo costituisce un arricchimento dell’offerta informativa e del pluralismo“.

Quale sarà lo sviluppo futuro del telegiornale? Risponde ancora il Direttore: “A me interessa fare informazione di qualità, realizzare un’accurata verifica delle fonti ed innalzare il tetto di eticità del nostro lavoro. Io credo che risponderemo alla domanda di informazione del pubblico se saremo in grado di garantire un’informazione forte, credibile e certificata dalla nostra storia“.

L’incursione di Fiorello e Fabrizio Biggio

Nella conferenza stampa fanno una breve incursione Fiorello con Fabrizio Biggio. Lo showman lancia la fiction Le Libere Donne su Rai 1 (con Biggio nel cast) e La Pennicanza su Rai Radio 2, poi afferma: “Con il TG2 abbiamo fatto tante cose, c’era un ottimo gioco di squadra ai tempi di Viva Rai 2. Mi ricordo l’avvento del telegiornale, con le prime anchorwoman. Direttore, cosa abbiamo in comune? I nomi delle mogli!“. Termina qui l’incontro.