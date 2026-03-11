Mercoledì 11 marzo, su History Channel, prende il via la nuova edizione di Enigmi Alieni. La stagione, composta da un totale di quattro puntate, costituisce le cosiddette Mystery Night.

Enigmi Alieni History Chennel, torna il programma di Giorgio Tsoukalos

La nuova edizione di Enigmi Alieni, al centro del ciclo Mystery Night, è condotta da Giorgio Tsoukalos. Il format ha come obiettivo quello di un nuovo viaggio alla scoperta dei misteri della Terra e dell’universo.

Per farlo, si torna indietro nel tempo, dall’era dei dinosauri alle pitture rupestri, passando per l’Antico Egitto. Lo scopo è quello che accompagna la trasmissione oramai da tredici anni: cercare di capire se, nel passato, gli extraterrestri siano mai giunti nel nostro mondo.

Per farlo, il padrone di casa accoglie ospiti ed esperti, tutti coinvolti per analizzare dei misteri rimasti, per secoli, senza risposta.

Le prime due puntate

La prima puntata di Enigmi Alieni, che dà il via al ciclo Mystery Night di History Channel, si intitola Russia e Roswell. Nell’episodio sono analizzate le teorie cospirazioniste, con un particolare approfondimento dedicato ai rottami rinvenuti nel 1947 nei pressi di Roswell, nel Nuovo Messico. Essi, in un primo momento, erano stati individuati come appartenenti ad un disco volante, per poi essere riconosciuti ufficialmente come resti di un pallone sonda. Nella puntata, il conduttore esplora l’ipotesi per la quale potrebbero esistere collaborazioni segrete fra gli Stati Uniti e la Russia in merito a presunti incontri extraterrestri.

La seconda puntata stagionale è chiamata Giganti e Monumenti. Lo scopo di tale narrazione è quella di approfondire l’ipotesi relativa alla presunta origine aliena dei giganti antichi. Per parlarne, le telecamere raggiungono la Sardegna, dove sono visitate delle costruzioni megalitiche, e l’Isola di Pasqua, nota per le statue Moai.

Enigmi Alieni History Channel, le ultime due puntate

Terzo appuntamento di Enigmi Alieni è Egitto. In esso, è indagata l’ipotesi per la quale le sponde del Nilo siano state il primo aeroporto o stazione terrestre degli extraterrestri. Un ruolo molto importante, a tal proposito, lo potrebbero aver avuto le Piramidi.

Infine, il ciclo di puntate inedite termina con l’episodio denominato Tecnologia e Robotica. Qui, l’attenzione del format si concentra sull’intelligenza artificiale. Il programma analizza la possibilità che tale strumento, simbolo della modernità, possa essere, in realtà, il completamento di un destino preparato per noi dagli alieni migliaia di anni fa.

A seguire, il ciclo Mystery Night proseguirà con la seconda edizione di L’Acchiappamisteri con Dan, guidato dall’attore Dan Aykroyd.