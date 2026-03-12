Su Amazon Prime Video è in arrivo un nuovo game show, che promette di essere decisamente innovativo. Il titolo è The 50 ed arriverà sulla piattaforma solamente in primavera.

The 50, un format ad eliminazione

The 50 è composto da un totale di dieci puntate. Il format, originario della Francia, nel nostro paese è curato dalla società Banijay Italia, che ha lavorato per conto della Amazon MGM Studios. Quello italiano è il sesto adattamento proposto nel mondo.

Al centro di The 50, come intuibile già dal nome, vi sono ben cinquanta concorrenti, tutti volti più o meno noti del mondo della televisione o del web. A fare gli onori di casa c’è un Leone, che guida il gioco e commenta, con ironia e sarcasmo, ciò che avviene ai protagonisti. Al suo fianco vi sono Cani, Volpi e Conigli.

Ai partecipanti spetta il compito di cimentarsi in delle prove: coloro che non riescono a superarle finiscono a rischio eliminazione.

La vittoria va ad uno spettatore

Altro elemento di innovazione è quello relativo al montepremi. Esso è pari a 50 mila euro e non va ad uno dei tanti partecipanti, bensì ad uno spettatore che da casa guarda lo show. Infatti, durante le puntate del format sono mostrati, sugli schermi, dei QR-Code, che il pubblico a casa può utilizzare per accedere ad uno strumento di votazione.

Ognuno può scegliere il concorrente che, secondo lui, sarà, alla fine dell’edizione, il vincitore. È possibile scegliere il proprio favorito fino al rilascio degli ultimi tre appuntamenti. Alla fine, tutti gli spettatori che avranno puntato sul partecipante giusto, ovvero il trionfatore del format, parteciperanno ad un sorteggio, che avverrà alla presenza di un notaio. Alla persona fortuna va un jackpot pari a 50 mila euro.

The 50, chi sono i concorrenti

Come detto, sono cinquanta i concorrenti che partecipano allo show The 5o. In gara nel format ci sono, in primis, Valerio Mazzei, Sespo, Il Musazzi, Panda Boi, Jhonatan Mujica, Merisiel Irum, Alex Caniggia, Giorgia Yin e Max Felicitas. Con loro anche Federico Fashion Style, Lucrezia Borlini, Nozzolino, Eva Giusti, Simone Dell’Agnello, La Giss, Tony Renda, Jenny Guardiano, Alessia Pascarella, Maika Randazzo, Antonella Elia, Matteo Diamante e Khady Gueye.

Il lungo elenco di protagonisti vanta, inoltre, della partecipazione di Helena Prestes, Floriana Secondi, Edoardo Tavassi, Francesca Cipriani, Francesco Chiofalo, Mila Suarez, Paola Caruso, Shaila Gatta, Valerio Scanu, Drusilla Gucci e Clizia De Rossi. Nel cast ci sono, poi, Claudia Dorelfi, Il Defe, Giorgio Ramondetta, Giulia Scarano, Twins Porta, Federico Fusca, LaCindina, Lucky John, Aurora Baruto, Gianmarco Zagato, Nicole Pallado e Giulia Salemi. Infine, ci sono Paolo Noise, Antonella Mosetti, Eva Grimaldi, Imma Battaglia e Giancarlo Danto.