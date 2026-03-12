Da qualche giorno a questa parte, su Amazon Prime Video, è arrivato Winx Club & Friends. Si tratta di un canale tematico dell’emittente streaming che presenta un’offerta pensata soprattutto per un pubblico composto da giovani.

Winx Club & Friends, un unico posto che riunisce i brand più iconici di Rainbow

L’Italia è uno dei pochi paesi nel mondo nel quale è già disponibile alla visione il canale tematico Winx Club & Friends. Oltre che da noi, tale innovazione, che ha debuttato il 10 marzo, interessa anche la Francia, il Regno Unito, la Svezia e la Finlandia.

Il canale Winx Club & Friends riunisce al proprio interno i brand più iconici di Rainbow, studio di animazione italiano le cui creazioni hanno fatto il giro del mondo, andando in onda su oltre 150 emittenti televisive del pianeta.

L’offerta della rete tematica è pensata per coloro che amano le storie ambientate nei mondi fantastici. Tali contenuti, come detto, sono pensati soprattutto per un pubblico di giovani, ma comunque adatti alle persone di qualsiasi età.

L’offerta della rete

Il pubblico ha la possibilità di assistere alle primissime stagioni televisive delle Winx, cartone animato che ha debuttato nel 2004 e che è proseguito, con appuntamenti inediti, fino al 2019, per un totale di otto stagioni.

Inoltre, i tanti spettatori possono vedere World of Winx, serie tv spin off trasmessa originariamente nel 2016 e nel 2017. L’offerta della rete è arricchita da Huntik-Secrets & Seekers, oltre che da Maggie & Bianca fashion Friends, Regal Academy e PopPixie.

Ogni mese, il catalogo di Winx Club & Friends è aggiornato con nuovi episodi dei titoli, oltre che nuove serie e film, pensati per tenere sempre accesa la curiosità in coloro che guardano.

Winx Club & Friends, come vedere il canale tematico

Accedere ai contenuti della collana è molto semplice. È possibile aderire a tale offerta sottoscrivendo un abbonamento, al costo di 4 euro e 99 centesimi. Inoltre, è possibile anche siglare una prova gratuita dalla durata di una settimana. Tutti gli abbonati, una volta all’interno del canale, possono poi selezionare le serie ed i film da vedere, proprio come accade all’interno dell’offerta di Prime Video.

Come riporta l’Ansa, l’arrivo di Winx Club & Friends è stato commentato, con entusiasmo, da Marco Azzani di Rainbow. Esso ha detto: “Il canale nasce con l’obiettivo di offrire ai fan un’esperienza semplice, flessibile e continuativa, che valorizzi nel tempo i nostri franchise più amati e quelli dei nostri partner. È un progetto che rafforza il rapporto diretto con il pubblico e ci permette di sperimentare nuovi modelli di distribuzione, restando fedeli alla qualità e ai valori che da sempre contraddistinguono i nostri contenuti“.