Giovedì 12 marzo è in onda la prima puntata di Pechino Express 2026. Il format prende il via alle ore 21:25 circa, su Sky Uno.

Pechino Express 2026 prima puntata, il viaggio parte dall’Indonesia

Pechino Express 2026 è condotto dal confermato Costantino Della Gherardesca, al timone di tutte le edizione della trasmissione da quando quest’ultima è passata a Sky. Al suo fianco, per la prima volta, vi sono ben tre inviati, uno per ciascun paese visitato durante l’edizione.

La prima parte del viaggio si svolge in Indonesia, dove i concorrenti viaggiano alla scoperta di Bali e Java. In tale nazione, gli sfidanti possono contare sul sostegno di Lillo. Il percorso di Pechino Express procede in direzione Cina, dove Costantino Della Gherardesca può contare sul supporto dell’inviata Giulia Salemi. Per il gran finale, le telecamere di Sky sono in Giappone, fino a Kyoto. Per la proclamazione della coppia vincitrice, il conduttore è affiancato da Guido Meda.

La rotta di quest’anno, denominata L’Estremo Oriente, conta, in totale, 5 mila e 400 km.

Prove fisiche ed autostop, fino al Tappeto Rosso

Cambiano gli inviati, ma non il regolamento di Pechino Express. Al centro di oggi tappa, infatti, vi sono delle prove fisiche e psicologiche, che permettono ai concorrenti ed al pubblico a casa di approfondire la conoscenza dei luoghi nei quali si sta svolgendo la gara.

I protagonisti hanno con sé uno zaino con una dotazione ridotta al minimo e 1 euro al giorno a persona in valuta locale. Un bagaglio decisamente povero, che costringe gli sfidanti a cercare gli autostop per spostarsi e l’ospitalità dai residenti per passare le notti.

Ogni tappa di Pechino Express 2026 termina con l’arrivo all’ambito Tappeto Rosso. La coppia che arriva per prima al traguardo è la vincitrice e deve scegliere quale duo eliminare fra coloro che sono arrivati nelle ultime due posizioni. Il destino dei partecipanti dipende, alla fine, dalla Busta Rossa, che stabilisce se la tappa è eliminatoria o meno.

Pechino Express 2026 prima puntata, le coppie

Di seguito le dieci coppie di concorrenti ai nastri di partenza nella prima puntata di Pechino Express 2026.