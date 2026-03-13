Giovedì 12 marzo è andata in onda la prima puntata di Pechino Express 2026 e di seguito vi effettuiamo un resoconto del debutto. L’appuntamento è stato il più visto fra tutti quelli mai andati in onda da quando il format è sbarcato su Sky.

Pechino Express 2026 resoconto prima puntata, i dati Auditel e social

La prima puntata di Pechino Express 2026, condotta da Costantino Della Gherardesca in compagnia di Lillo, ha ottenuto ottimi ascolti. In particolare, il debutto stagionale dell’adventure game ha tenuto incollati di fronte allo schermo ben 752 mila telespettatori, per una share del 3,3%. In totale, analizzando i dati di Sky Uno, Sky Uno +1 e le fruizioni on demand, lo show ha raccolto poco meno di 1 milione e 200 mila contatti, con il 60% di permanenza.

L’eccellente debutto di Pechino Express 2026 è misurabile anche dai dati provenienti dai social. Infatti, sono state raccolte 158mila interazioni Social TV Audience in rilevazione Linear e 251mila interazioni nella rilevazione Same Day 24/7, numeri più che raddoppiati rispetto alla scorsa stagione. Pechino Express, il 12 marzo, è risultato essere lo show più commentato della giornata sui social.

La partenza da Bali e la popolarità di Totti

Nella prima puntata di Pechino Express 2026, le coppie in gara hanno iniziato il loro viaggio da sacro tempio di Pura Dalem a Ubud sull’isola di Bali, dedicato al dio Shiva e alla dea Durga.

Dopo aver affrontato una prova per ottenere mappa e zaino, i concorrenti, remi in mano, hanno dovuto attraversare un lago in canoa. Dopo essere riusciti a raggiungere l’altra sponda, ai partecipanti è toccato assaggiare la zuppa di varano, piatto esotico che ha come protagonista la carne del rettile e che è decisamente molto piccante.

La coppia protagonista della prima puntata è stata quella de I Raccomandati, ovvero Chanel Totti e Filippo Laurino. I due sono riusciti a vincere la tappa, anche grazie alla popolarità dell’ex calciatore della Roma. L’autista di Bali che ha accompagnato i due concorrenti, infatti, non appena ha scoperto di avere a bordo la figlia dell’attaccante ha mostrato enorme entusiasmo, chiedendo alla giovane persino una fotografia.

Pechino Express 2026 resoconto prima puntata, la novità del duello

Nella prima puntata di Pechino Express ha fatto capolino una novità assoluta. I Raccomandati, in quanto vincitori della serata, hanno deciso di eliminare Gli Ex Steven e Viviana. La Busta Nera, che solitamente decretava se la tappa era eliminatoria o meno, ha recitato una scritta inedita, ovvero Duello. Grazie a tale opzione, i due hanno la possibilità di giocarsi la salvezza con la coppia che si ritrova a rischio eliminazione nella seconda tappa.