Il mondiale di Formula 1 prosegue con il GP della Cina e di seguito vi sveliamo la programmazione tv. Si tratta del secondo appuntamento del mondiale.

Formula 1 programmazione tv GP Cina, il dominio delle Mercedes

Il GP della Cina di Formula 1 si corre presso il Circuito di Shanghai. Posto nella periferia dell’omonima città cinese, il percorso è stato costruito nel 2003 ed ha una lunghezza di poco inferiore ai 5 km e mezzo. In totale presenta 16 curve ed il tempo record è quello fatto registrato da Michael Schumacher, che nel 2004, guidando la Ferrari, ha concluso un giro in 1’32″238.

Il record di vittorie, nel tracciato, appartiene a Lewis Hamilton, che qui ha vinto ben sei volte. Nella prima uscita stagionale, svolta settimana scorsa, c’è stato un dominio assoluto delle Mercedes: la prima e la seconda posizione, infatti, sono andate a George Russel ed a Kimi Antonelli. Terzo gradino del podio è andato al ferrarista Charles Leclerc.

Dove vedere la Sprint, le Qualifiche e la Gara

Il calendario di Formula 1, nella notte fra venerdì 13 e sabato 14 marzo, propone, alle 04:00 orario italiano, la Sprint. Si tratta di una sessione che ha un regolamento identico a quello della Gara domenicale, dalla quale, però, differisce per il numero di giri. La Sprint, che assegna i primi punti del weekend, è trasmessa in diretta su Sky Sport Formula 1 e, in chiaro, su TV8.

Dalle 08:00, sempre sabato 14 marzo, si svolgono le Qualifiche. Le monoposto scendono in pista per svolgere più velocemente possibile il giro ed ottenere il primo posto nella griglia di partenza della Gara. Come la Sprint, anche le Qualifiche sono proposte in diretta su TV8.

Il GP della Cina di Formula 1 giunge al termine domenica 15 marzo, con la gara. Essa parte alle 08:00 ed è fruibile in diretta solo su Sky. Su TV8, in chiaro, è possibile seguirla solamente in differita, dalle 14:00.

Formula 1 programmazione tv GP Cina, i telecronisti

Il Gran Premio di Formula 1 è raccontata, sia in chiaro che a pagamento, dalle voci di Carlo Vanzini e Marc Genè. A loro si uniscono anche Ivan Capelli e Roberto Chinchero. I commenti tecnici sono realizzati, invece, da Matteo Bobbi e Vicky Piria.

Gli inviati sono Mara Sangiorgio e Davide Camicioli. Il fine settimana è arricchito dalla rubrica Race Anatomy F1, guidata da Fabio Tavelli. Al centro di tale spazio di approfondimento vi sono le analisi tecniche di tutto ciò che è avvenuto nel fine settimana.