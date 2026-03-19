Giovedì 19 marzo si è svolta la conferenza stampa di Canzonissima, che abbiamo seguito in diretta. Al timone della trasmissione c’è Milly Carlucci, che esordisce su Rai 1 sabato 21 marzo. Oltre alla presentatrice, presenziano Williams Di Liberatore e Claudio Fasulo, ovvero Direttore e Vicedirettore Intrattenimento Prime Time. Nel parterre, inoltre, c’è il regista Luca Alcini.

Nella diretta della conferenza stampa di Canzonissima è atteso il cast. Non concorrenti ma ospiti, che si alternano nelle serate, mettendo in sfida, l’una contro l’altra, le canzoni più celebri della storia italiana. I voti degli artisti, del pubblico a casa e di un panel composto da sette esperti determinano la classifica finale.

I protagonisti, nel corso della trasmissione, sono Riccardo Cocciante, Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Leo Gassmann, Fausto Leali, Arisa, Malika Ayane, Irene Grandi, Elettra Lamborghini, Paolo Jannacci, Vittorio Grigolo, Elio e le Storie Tese ed i Jalisse.

Canzonissima diretta conferenza stampa, le prime dichiarazioni

Inizia l’incontro. Il primo ad intervenire è il Direttore Williams Di Liberatore: “Siamo partiti da Sanremo, passando per Sanremo Top ed arrivando a Canzonissima. La musica, seppur declinata in modo differente, è sempre protagonista. Qui ci sono momenti di ricordo ed altri di show. La musica sarà protagonista anche in estate, mediante un filone mainstream ed un altro maggiormente incentrato sulla cultura”.

Il Vicedirettore Claudio Fasulo: “Canzonissima è un marchio storico, che conoscono tutti, anche i giovani. Quello di quest’anno è un reboot, che però declina in modo differente il format. In passato era una gara fra cantanti, mentre da sabato rimetteremo al centro le belle canzoni, con le quali diamo spazio a ricordi. Potremo trovare qualche affinità con la serata Cover di Sanremo, perché i protagonisti scelgono i brani con l’obiettivo di declinare un messaggio. In sei puntate ci sono altrettanti temi: la Canzone del cuore, la Dedica, con la quale i protagonisti dedicano un brano ad una persona a loro vicina, la Rivincita di Sanremo, con hit legate alla kermesse, la Canzone che avrei voluto scrivere io ed Il tuo più grande successo, con il cast che intona un proprio brano”. Poi chiarisce: “Sette autori su dodici che hanno lavorato a tale progetto sono interni Rai“.

Il regista Luca Alcini: “La cifra della regia è dettata dai cantanti, siamo al loro servizio. Asseconderemo quello che fanno loro. Solitamente si parla di regia quando le cose non funzionano, quindi spero non si parlerà della mia regia“.

Cosa ha detto Milly Carlucci

La diretta della conferenza stampa di Canzonissima procede con Milly Carlucci: “Tutti hanno dei ricordi eccezionali del format, anche se in molti non l’hanno mai vista. Quando abbiamo deciso di riportare in onda il programma abbiamo scelto di concentrarci soprattutto sul cast, con i cantanti che si mettono in gioco e mostrano i loro sentimenti“. Carlucci presenta gli artisti, poi elenca le performance della prima puntata:

Enrico Ruggeri: Lontano dagli occhi, Fabrizio Moro: Il mio canto libero; Michele Bravi: Ti lascio una canzone; Fausto Leali: Pregherò; Leo Gassmann: Un giorno credo; Irene Grandi: Mi ritorni in mente; Elio e le Storie Tese: Rock ‘n’ roll robot; Malika Ayane: Città vuota; Elettra Lamborghini: Bella vera; Vittorio Grigolo: Nessun dorma; Jalisse: Sarà perché ti amo.

Carlucci: “Paolo Jannaci canterà solo nella seconda puntata per una dedica al papà. Arisa debutterà nella seconda serata, Cocciante canterà nella quinta e sesta puntata. Giacomo Maiolini e Caterina Balivo sono gli ultimi due giudici. Alla fine di ogni puntata, il panel, gli artisti ed il pubblico selezionano la “canzonissima” vincitrice. Alla fine dell’ultima puntata si svolge una seconda manche, nella quale concorrono tutte le sei “canzonissime” vincitrici. Sono emozionata e grata di poter lavorare con questi artisti. Gli ospiti del debutto sono Claudio Santamaria, che ci dona una sua “canzonissima” di Adriana Celentano. Poi ci sono Rocco Papaleo e Claudia Pandolfi, che cantano Quando, quando, quando”.

Canzonissima diretta conferenza stampa, breve saluto dei cantanti

La conferenza stampa di Canzonissima continua con un breve saluto del cast. Lamborghini: “Sono contenta, mi vedrete in una veste diversa. Sono felice che qui ho possibilità di vincere, almeno in una puntata“. Ruggeri: “Da piccolo guardavo Canzonissima, è un bellissimo marchio con una dichiarazione di intenti: la musica italiana è un patrimonio da scoprire e riascoltare“. Ayane: “Sono felice, mai nella mia vita ho ricevuto tanti messaggi di soddisfazione da parte della mia famiglia. Il format è rimasto sotto la pelle delle persone e l’idea di essere qui è clamorosa“.

Leali: “Sono felice di essere il testimone della versione precedente e di esserci anche nella nuova Canzonissima“. Jalisse: “Siamo emozionati, per noi è una grande responsabilità“. Bravi: “Per me è un onore, essere qui è un’emozione enorme“. Gassmann: “È una grande opportunità, sono felice di ridare luce a grandi canzoni del passato. Sono felice che la gara non sia fra gli artisti, ma fra i brani“. Grandi: “Nel debutto omaggio Lucio Battisti, della musica di oggi mi manca l’emozione”. Moro: “Credo sia un momento storico in cui è fondamentale recuperare i brani del passato”. Arisa: “ La musica è di tutti, sono felice di essere qui, con questi colleghi fantastici. Conosco Canzonissima da Blob”. Infine, il tenore Grigolo: “La sfida di portare la lirica su Rai 1 è interessante. L’opera è il pop dei primi del ‘900″.

È assente, per altri impegni, il gruppo Elio e le Storie Tese.

Il saluto dei giudici

La conferenza stampa di Canzonissima va avanti con un saluto dai Magnifici 7, ovvero coloro che formano il panel, chiamato ad esprimere, in ogni puntata, le proprie preferenze. Pierluigi Pardo: “Sono felice, quando Carlucci chiama io ci sono sempre. La musica appartiene alla cultura popolare, essere qui è bellissimo. Non è una gara, ma la celebrazione, tutti insieme, della musica“. Simona Izzo: “Sono tanto felice, sono cresciuta ascoltando le voci, a cui sono sempre molto attenta per lavoro”. Il produttore discografico Giacomo Maiolini: “Sono felice, a Milly non si può dire di no. Noi giudicheremo le sensazioni che ogni brano ci ha donato”. Francesca Fialdini: “Io mi emozionerò, non mi tratterò“. Riccardo Rossi: “Sono contento, per me sarà come vedere ogni volta dei concerti. Ma a che ora finiremo, alle due e mezza? Fra esibizioni, clip ed ospiti…”. Non ci sono Caterina Balivo e Claudio Cecchetto, assenti per motivi di lavoro.

Milly Carlucci chiarisce che la puntata terminerà verso l’01:00. Iniziano, ora, le domande. Il Direttore Williams Di Liberatore sulla collocazione del sabato sera: “Lo show fa parte della filiera dei programmi da sabato sera, la concorrenza ha target e modalità differenti.”. Carlucci chiarisce: “Noi abbiamo scelto dei macro-temi, ma poi sono gli artisti a decidere quali brani cantare. La mia canzone del cuore? Sono tante a seconda del periodo di vita, una è Cuore matto di Little Tony, che ascoltava mia mamma”.

Ancora la conduttrice: “Anche in passato i protagonisti sceglievano il brano da ascoltare, non erano necessariamente canzoni inedite. Abbiamo contattato Gianni Morandi per far parte del cast, ma nelle prime due puntate non ci sono. Abbiamo eliminato la gara perché non ha senso farne una a pochi mesi di distanza dal Festival di Sanremo”.

Canzonissima diretta conferenza stampa, le ultime dichiarazioni

La diretta della conferenza stampa si avvia verso la conclusione. Ancora Carlucci sul rischio dei reboot: “Dipende dal periodo e da come sono fatte le cose. D’altronde, il successo più grande di questa stagione è proprio un reboot, purtroppo non Rai (La Ruota della Fortuna, ndr)“. Di Liberatore sui prossimi programmi musicali in Rai, accennati ad inizio conferenza: “Seguiremo il filone pop con un concerto a cui stiamo lavorando, mentre per culturale proporremo una serata-evento, nel solco de La Notte della Taranta, ma ambientata nel Nord Italia“.

Milly Carlucci: “Gli ospiti propongono delle esibizioni ma non interagiscono con i concorrenti. Dispiace per l’addio di Ballando con le stelle dall’Auditorium, perché è una casa che ci ha ospitato per anni, ma sono scelte dell’azienda. Il panel? Non cerchiamo a tutti i costi la polemica, credo sia passata questa fase”. Pardo: “Ho chiesto l’autorizzazione a DAZN e ringrazio per avermi concesso di fare questa esperienza“. Gassmann svela: “Ho incontrato Cocciante qualche giorno fa, è un artista stupendo“. Infine, Williams Di Liberatore annuncia ufficialmente che Elettra Lamborghini condurrà, con Gabriele Corsi, l’Eurovision Song Contest 2026.