Stasera in TV, giovedì 19 marzo 2026, la prima serata propone una sfida avvincente tra fiction di lunga data, intrattenimento d’autore e grandi successi del cinema internazionale. Su Rai 1 torna l’appuntamento imperdibile con l’amatissima serie Don Matteo, pronta a regalare nuove indagini e riflessioni tra i vicoli di Spoleto. Su Canale 5 continua invece il successo della serie Forbidden Fruit, con i suoi intrighi e colpi di scena sentimentali. Ampia e variegata è anche l’offerta cinematografica sui canali tematici, con titoli cult che spaziano dalla comicità travolgente di Checco Zalone in Che bella giornata all’avventura epica de La mummia, fino al mito intramontabile di The Blues Brothers.

Stasera in TV giovedì 19 marzo 2026: Rai

La serata Rai vede protagonista assoluto Raoul Bova nei panni di Don Massimo in Don Matteo, una serie che continua a unire generazioni di telespettatori. Su Rai 2, l’approfondimento giornalistico di Ore 14 Sera analizza i principali fatti di cronaca, mentre su Rai 3 Geppi Cucciari conduce Splendida Cornice, un mix raffinato di cultura, ironia e ospiti d’eccezione. Gli appassionati di musica e documentari d’autore non possono perdere su Rai 5 Pino Daniele – Il tempo resterà, un omaggio emozionante all’indimenticabile “Lazzaro felice” della musica italiana.

Rai 1 – Don Matteo (21:30 – 23:40) – Serie TV

– (21:30 – 23:40) – Serie TV Rai 2 – Ore 14 Sera (21:30 – 00:30) – Informazione

– (21:30 – 00:30) – Informazione Rai 3 – Splendida Cornice (21:20 – 00:00) – Intrattenimento

– (21:20 – 00:00) – Intrattenimento Rai 4 – S.W.A.T. (21:20 – 22:01) – Serie TV

– (21:20 – 22:01) – Serie TV Rai Movie – Le paludi della morte (21:10 – 22:55) – Film

– (21:10 – 22:55) – Film Rai Premium – The Voice Generations (21:20 – 23:50) – Talent Show

Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove

Su Canale 5 prosegue la saga di Forbidden Fruit, mentre Italia 1 punta sulla risata sicura con Che bella giornata, dove Checco Zalone interpreta un improbabile addetto alla sicurezza del Duomo di Milano. Rete 4 e La7 dedicano la serata ai talk show di approfondimento politico e sociale con, rispettivamente, Dritto e rovescio condotto da Paolo Del Debbio e Piazzapulita con Corrado Formigli. Per gli amanti dello sport, TV8 trasmette in diretta il match di calcio tra Aston Villa e Lille, mentre sul Nove torna il divertimento puro di Only Fun – Comico Show.

Rete 4 – Dritto e rovescio (21:34 – 00:56) – Attualità

– (21:34 – 00:56) – Attualità Canale 5 – Forbidden Fruit (21:21 – 22:38) – Fiction

– (21:21 – 22:38) – Fiction Italia 1 – Che bella giornata (21:28 – 23:25) – Film

– (21:28 – 23:25) – Film La7 – Piazzapulita (21:15 – 01:00) – Informazione

– (21:15 – 01:00) – Informazione TV8 – Aston Villa – Lille (21:00 – 23:00) – Sport

– (21:00 – 23:00) – Sport Nove – Only Fun – Comico Show (21:30 – 23:55) – Comicità

Altri canali del digitale terrestre

I canali del digitale terrestre offrono una selezione cinematografica di altissimo livello. Sul Canale 20, l’avventura prende il sopravvento con La mummia, mentre Iris propone il terzo capitolo della saga con Eddie Murphy, Beverly Hills Cop III. Gli amanti del soul e del blues troveranno pane per i loro denti su Mediaset 27 con il leggendario The Blues Brothers. Su Cine 34 spazio alla commedia classica italiana con Di che segno sei?, un cult a episodi con un cast stellare guidato da Alberto Sordi e Paolo Villaggio.

Canale 20 – La mummia (21:10 – 23:39) – Film

– (21:10 – 23:39) – Film Iris – Beverly Hills Cop III (21:16 – 23:28) – Film

– (21:16 – 23:28) – Film Mediaset 27 – The Blues Brothers (21:10 – 23:21) – Film

– (21:10 – 23:21) – Film Cine 34 – Di che segno sei? (21:00 – 23:39) – Film

– (21:00 – 23:39) – Film Focus – Freedom – Oltre il confine (21:21 – 23:38) – Documentari

– (21:21 – 23:38) – Documentari Giallo – Shakespeare & Hathaway (21:10 – 22:10) – Serie TV

I film di questa sera in TV (giovedì 19 marzo 2026)

Ecco i titoli da non perdere assolutamente in prima serata, scelti tra i migliori della programmazione odierna:

Che bella giornata su Italia 1

su Italia 1 The Blues Brothers su Mediaset 27

su Mediaset 27 La mummia su Canale 20

su Canale 20 Beverly Hills Cop III su Iris

su Iris Le paludi della morte su Rai Movie

su Rai Movie Closed Circuit su La7 Cinema

su La7 Cinema Di che segno sei? su Cine 34

Programmi Sky

Su Sky la serata è ricca di intrattenimento e contenuti esclusivi. Sky Uno HD propone un nuovo entusiasmante capitolo di Pechino Express, mentre su Sky Atlantic HD prosegue l’azione di S.W.A.T.. Per chi ama i documentari scientifici e storici, Sky Adventure trasmette F35: I veri Top Gun, un viaggio tecnologico alla scoperta degli aerei da caccia più avanzati del mondo.

Sky Uno HD – Pechino Express (21:15 – 23:35) – Intrattenimento

– (21:15 – 23:35) – Intrattenimento Sky Atlantic HD – S.W.A.T. (21:15 – 22:00) – Serie TV

– (21:15 – 22:00) – Serie TV Sky Serie HD – Avvocato Ligas (21:15 – 22:10) – Serie TV

– (21:15 – 22:10) – Serie TV Sky Arte HD – Grandi maestri (21:15 – 21:50) – Cultura

– (21:15 – 21:50) – Cultura Comedy Central – Maurizio Battista: Comedy Celebration (20:10 – 22:00) – Show

I film su Sky giovedì 19 marzo 2026

Sky Cinema offre una panoramica completa per ogni gusto cinematografico. Su Sky Cinema Uno HD, Aldo, Giovanni e Giacomo tornano con la loro poesia in Chiedimi se sono felice, mentre Sky Cinema Due HD propone il viaggio profondo e selvaggio di Into the Wild – Nelle terre selvagge. Per i più piccoli e per chi non vuole smettere di sognare, su Sky Cinema Family HD c’è Hook – Capitan Uncino, il capolavoro di Steven Spielberg con Robin Williams e Dustin Hoffman.

Chiedimi se sono felice – Sky Cinema Uno HD

– Sky Cinema Uno HD Into the Wild – Sky Cinema Due HD

– Sky Cinema Due HD Hook – Capitan Uncino – Sky Cinema Family HD

– Sky Cinema Family HD Ghostbusters – Sky Cinema Comedy HD

– Sky Cinema Comedy HD Lucy – Sky Cinema Collection HD

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