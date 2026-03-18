Stasera in TV, giovedì 19 marzo 2026, la prima serata propone una sfida avvincente tra fiction di lunga data, intrattenimento d’autore e grandi successi del cinema internazionale. Su Rai 1 torna l’appuntamento imperdibile con l’amatissima serie Don Matteo, pronta a regalare nuove indagini e riflessioni tra i vicoli di Spoleto. Su Canale 5 continua invece il successo della serie Forbidden Fruit, con i suoi intrighi e colpi di scena sentimentali. Ampia e variegata è anche l’offerta cinematografica sui canali tematici, con titoli cult che spaziano dalla comicità travolgente di Checco Zalone in Che bella giornata all’avventura epica de La mummia, fino al mito intramontabile di The Blues Brothers.
Stasera in TV giovedì 19 marzo 2026: Rai
La serata Rai vede protagonista assoluto Raoul Bova nei panni di Don Massimo in Don Matteo, una serie che continua a unire generazioni di telespettatori. Su Rai 2, l’approfondimento giornalistico di Ore 14 Sera analizza i principali fatti di cronaca, mentre su Rai 3 Geppi Cucciari conduce Splendida Cornice, un mix raffinato di cultura, ironia e ospiti d’eccezione. Gli appassionati di musica e documentari d’autore non possono perdere su Rai 5 Pino Daniele – Il tempo resterà, un omaggio emozionante all’indimenticabile “Lazzaro felice” della musica italiana.
- Rai 1 – Don Matteo (21:30 – 23:40) – Serie TV
- Rai 2 – Ore 14 Sera (21:30 – 00:30) – Informazione
- Rai 3 – Splendida Cornice (21:20 – 00:00) – Intrattenimento
- Rai 4 – S.W.A.T. (21:20 – 22:01) – Serie TV
- Rai Movie – Le paludi della morte (21:10 – 22:55) – Film
- Rai Premium – The Voice Generations (21:20 – 23:50) – Talent Show
Programmi Mediaset, La7, TV8, Nove
Su Canale 5 prosegue la saga di Forbidden Fruit, mentre Italia 1 punta sulla risata sicura con Che bella giornata, dove Checco Zalone interpreta un improbabile addetto alla sicurezza del Duomo di Milano. Rete 4 e La7 dedicano la serata ai talk show di approfondimento politico e sociale con, rispettivamente, Dritto e rovescio condotto da Paolo Del Debbio e Piazzapulita con Corrado Formigli. Per gli amanti dello sport, TV8 trasmette in diretta il match di calcio tra Aston Villa e Lille, mentre sul Nove torna il divertimento puro di Only Fun – Comico Show.
- Rete 4 – Dritto e rovescio (21:34 – 00:56) – Attualità
- Canale 5 – Forbidden Fruit (21:21 – 22:38) – Fiction
- Italia 1 – Che bella giornata (21:28 – 23:25) – Film
- La7 – Piazzapulita (21:15 – 01:00) – Informazione
- TV8 – Aston Villa – Lille (21:00 – 23:00) – Sport
- Nove – Only Fun – Comico Show (21:30 – 23:55) – Comicità
Altri canali del digitale terrestre
I canali del digitale terrestre offrono una selezione cinematografica di altissimo livello. Sul Canale 20, l’avventura prende il sopravvento con La mummia, mentre Iris propone il terzo capitolo della saga con Eddie Murphy, Beverly Hills Cop III. Gli amanti del soul e del blues troveranno pane per i loro denti su Mediaset 27 con il leggendario The Blues Brothers. Su Cine 34 spazio alla commedia classica italiana con Di che segno sei?, un cult a episodi con un cast stellare guidato da Alberto Sordi e Paolo Villaggio.
- Canale 20 – La mummia (21:10 – 23:39) – Film
- Iris – Beverly Hills Cop III (21:16 – 23:28) – Film
- Mediaset 27 – The Blues Brothers (21:10 – 23:21) – Film
- Cine 34 – Di che segno sei? (21:00 – 23:39) – Film
- Focus – Freedom – Oltre il confine (21:21 – 23:38) – Documentari
- Giallo – Shakespeare & Hathaway (21:10 – 22:10) – Serie TV
I film di questa sera in TV (giovedì 19 marzo 2026)
Ecco i titoli da non perdere assolutamente in prima serata, scelti tra i migliori della programmazione odierna:
- Che bella giornata su Italia 1
- The Blues Brothers su Mediaset 27
- La mummia su Canale 20
- Beverly Hills Cop III su Iris
- Le paludi della morte su Rai Movie
- Closed Circuit su La7 Cinema
- Di che segno sei? su Cine 34
Programmi Sky
Su Sky la serata è ricca di intrattenimento e contenuti esclusivi. Sky Uno HD propone un nuovo entusiasmante capitolo di Pechino Express, mentre su Sky Atlantic HD prosegue l’azione di S.W.A.T.. Per chi ama i documentari scientifici e storici, Sky Adventure trasmette F35: I veri Top Gun, un viaggio tecnologico alla scoperta degli aerei da caccia più avanzati del mondo.
- Sky Uno HD – Pechino Express (21:15 – 23:35) – Intrattenimento
- Sky Atlantic HD – S.W.A.T. (21:15 – 22:00) – Serie TV
- Sky Serie HD – Avvocato Ligas (21:15 – 22:10) – Serie TV
- Sky Arte HD – Grandi maestri (21:15 – 21:50) – Cultura
- Comedy Central – Maurizio Battista: Comedy Celebration (20:10 – 22:00) – Show
I film su Sky giovedì 19 marzo 2026
Sky Cinema offre una panoramica completa per ogni gusto cinematografico. Su Sky Cinema Uno HD, Aldo, Giovanni e Giacomo tornano con la loro poesia in Chiedimi se sono felice, mentre Sky Cinema Due HD propone il viaggio profondo e selvaggio di Into the Wild – Nelle terre selvagge. Per i più piccoli e per chi non vuole smettere di sognare, su Sky Cinema Family HD c’è Hook – Capitan Uncino, il capolavoro di Steven Spielberg con Robin Williams e Dustin Hoffman.
- Chiedimi se sono felice – Sky Cinema Uno HD
- Into the Wild – Sky Cinema Due HD
- Hook – Capitan Uncino – Sky Cinema Family HD
- Ghostbusters – Sky Cinema Comedy HD
- Lucy – Sky Cinema Collection HD
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