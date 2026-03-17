Sabat0 21 marzo prende ufficialmente il via Canzonissima 2026 e di seguito vi sveliamo i primi giudici. In totale, in tale ruolo presenzieranno sette vip, volti noti del mondo dell’informazione, dello sport e del cinema italiano.

Canzonissima 2026 giudici, Francesca Fialdini dopo l’esperienza a Ballando con le stelle

In primis, a Canzonissima 2026 è dato spazio, nella giuria, ad un volto decisamente molto popolare su Rai 1. Si tratta di Francesca Fialdini, conduttrice che, da anni, guida, la domenica pomeriggio, il format Da noi a ruota libera. Per Fialdini si tratta del secondo impegno al fianco di Carlucci nella stagione, dopo aver gareggiato, classificandosi seconda, a Ballando con le stelle.

A seguire, durante Canzonissima, c’è Simona Izzo. Regista, produttrice, sceneggiatrice e doppiatrice: nella sua carriera ha lavorato a titoli decisamente molto noti, fra cui i più recenti Svegliati amore mio, Se potessi dirti addio e Colpa dei sensi.

Canzonissima 2026 giudici, Gianluigi Pardo, Riccardo Rossi e Claudio Cecchetto

Milly Carlucci, per Canzonissima 2026, ha deciso di ingaggiare, nel ruolo di giudice, il giornalista e telecronista sportivo Gianluigi Pardo. Da tempo voce delle partite di Serie A di calcio, negli scorsi mesi ha lavorato come narratore al docu-reality Il Collegio, in onda prima su Rai Play e, in un secondo momento, su Rai 2.

In studio, poi, c’è Riccardo Rossi, attore e conduttore, da diverso tempo, del format I vinili di, nel quale ha intervistato numerosi volti importanti della musica italiana, fra cui Laura Pausini. Infine, c’è Claudio Cecchetto, produttore e disc jokey. Autore della celebre Gioca Jouer, in carriera ha lanciato volti noti come Jovanotti, Amadeus, Gerry Scotti, Paola e Chiara, gli 883, Nicola Savino e Fiorello.

All’elenco dei giudici di Canzonissima mancano altri due componenti, che Milly Carlucci non ha ancora annunciato.

Il regolamento ed il meccanismo di voto

Milly Carlucci, annunciando i nomi dei giudici di Canzonissima, ha anche chiarito meglio il regolamento della trasmissione. Essa, in partenza il 21 marzo su Rai 1, consiste in una gara fra una serie di brani, interpretati da svariati artisti. Essi, proprio come per il Festival di Sanremo, sono giudicati da tre, differenti componenti. La prima è quella del pubblico a casa, che si esprime mediante televoto sui social. La seconda è quella composta dai cantanti stessi, chiamati, alla fine della puntata, a votare quella che, secondo loro, è la canzonissima della serata. Infine, c’è il parere dei sette giudici. L’insieme delle preferenze crea una classifica unica di gradimento.