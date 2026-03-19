Giovedì 19 marzo si svolge la conferenza stampa di Canzonissima, che seguiremo in diretta. Al timone della trasmissione c’è Milly Carlucci, che esordisce su Rai 1 sabato 21 marzo. Oltre alla presentatrice, presenziano Williams Di Liberatore e Claudio Fasulo, ovvero Direttore e Vicedirettore Intrattenimento Prime Time. Nel parterre, inoltre, c’è il regista Luca Alcini.
Nella diretta della conferenza stampa di Canzonissima è atteso il cast. Non concorrenti ma ospiti, che si alternano nelle serate, mettendo in sfida, l’una contro l’altra, le loro canzoni più celebri. I voti degli artisti, del pubblico a casa e di una giuria composta da sette esperti determinano la classifica finale.
In gara, nella trasmissione, vi sono Riccardo Cocciante, Enrico Ruggeri, Fabrizio Moro, Michele Bravi, Leo Gassmann, Fausto Leali, Arisa, Malika Ayane, Irene Grandi, Elettra Lamborghini, Paolo Jannacci, Vittorio Grigolo, Elio e le Storie Tese ed i Jalisse.