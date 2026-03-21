A 51 anni di distanza dall’ultima edizione, torna uno dei programmi storici della televisione italiana. Stiamo parlando di Canzonissima, la cui prima puntata, che seguiremo in diretta, parte alle 21:30 circa, su Rai 1. Alla conduzione c’è Milly Carlucci, affiancata da I Magnifici 7, chiamati ad esprimere le loro preferenze ed a condividere, con il pubblico, emozioni e sensazioni relative ai brani eseguiti nella serata. In tale ruolo ci sono Simona Izzo, Pierluigi Pardo, Francesca Fialdini, Riccardo Rossi, Caterina Balivo, Claudio Cecchetto e Giacomo Maiolini.

Undici gli artisti che si esibiscono durante la diretta della prima puntata di Canzonissima. Il tema della serata è La canzone del cuore: i protagonisti eseguono un brano al quale sono particolarmente legati. Di seguito l’elenco delle performance:

Enrico Ruggeri: Lontano dagli occhi;

Lontano dagli occhi; Fabrizio Moro: Il mio canto libero;

Il mio canto libero; Michele Bravi: Ti lascio una canzone;

Ti lascio una canzone; Fausto Leali: Pregherò;

Pregherò; Leo Gassmann: Un giorno credo;

Un giorno credo; Irene Grandi: Mi ritorni in mente;

Mi ritorni in mente; Elio e le Storie Tese: Rock ‘n’ roll robot;

Rock ‘n’ roll robot; Malika Ayane: Città vuota;

Città vuota; Elettra Lamborghini: Bella vera;

Bella vera; Vittorio Grigolo: Nessun dorma;

Nessun dorma; Jalisse: Sarà perché ti amo.

Al termine dell’appuntamento è stilata una classifica, determinata dalle preferenze espresse da I Magnifici 7, dal pubblico a casa e dai concorrenti. Quella al primo posto diventa la Canzonissima della puntata.