A 52 anni di distanza dall’ultima edizione, è tornato uno dei programmi storici della televisione italiana. Stiamo parlando di Canzonissima, la cui prima puntata, che abbiamo seguito in diretta, parte alle 21:30 circa, su Rai 1. Alla conduzione c’è Milly Carlucci, affiancata da I Magnifici 7, chiamati ad esprimere le loro preferenze ed a condividere, con il pubblico, emozioni e sensazioni relative ai brani eseguiti nella serata. In tale ruolo ci sono Simona Izzo, Pierluigi Pardo, Francesca Fialdini, Riccardo Rossi, Caterina Balivo, Claudio Cecchetto e Giacomo Maiolini.

Undici gli artisti che si esibiscono durante la diretta della prima puntata di Canzonissima. Il tema della serata è La canzone del cuore: i protagonisti eseguono un brano al quale sono particolarmente legati. Di seguito l’elenco delle performance:

Enrico Ruggeri: Lontano dagli occhi;

Lontano dagli occhi; Fabrizio Moro: Il mio canto libero;

Il mio canto libero; Michele Bravi: Ti lascio una canzone;

Ti lascio una canzone; Fausto Leali: Pregherò;

Pregherò; Leo Gassmann: Un giorno credo;

Un giorno credo; Irene Grandi: Mi ritorni in mente;

Mi ritorni in mente; Elio e le Storie Tese: Rock ‘n’ roll robot;

Rock ‘n’ roll robot; Malika Ayane: Città vuota;

Città vuota; Elettra Lamborghini: Bella vera;

Bella vera; Vittorio Grigolo: Nessun dorma;

Nessun dorma; Jalisse: Sarà perché ti amo.

Al termine dell’appuntamento è stilata una classifica, determinata dalle preferenze espresse da I Magnifici 7, dal pubblico a casa e dai concorrenti. Quella al primo posto diventa la Canzonissima della puntata.

Canzonissima diretta prima puntata, la sigla Zum Zum Zum

La diretta della prima puntata di Canzonissima parte con la storica sigla di Canzonissima 68, cioè Zum Zum Zum. Milly Carlucci fa il suo ingresso nello studio e presenta il cast.

Apre le danze Malika Ayane, che racconta di aver mosso i primi passi nel mondo della musica dopo essere entrata nel Coro del Teatro alla Scala di Milano. Definisce quegli anni “straordinari“. In studio, canta, molto bene, Città vuota di Mina. Al termine della performance, Ayane riceve una sorpresa: un videomessaggio dall’insegnante che ha avuto ai tempi della Scala. I sette commentatori spendono tutti parole entusiaste, tranne Balivo: “Per me non è la Canzonissima della serata, il brano che porterei nel futuro“.

Dopo quasi un quarto d’ora di blocco a lei dedicato, Malika Ayane lascia il palco: al suo posto arriva Fabrizio Moro. Nella clip di presentazione, l’artista confessa: “La musica mi ha salvato, mi ha permesso di vivere senza vincoli ed in piena libertà“. Canta Il mio canto libero di Lucio Battisti. Standing ovation del pubblico e molti complimenti dai panelisti.

Elettra Lamborghini canta Bella vera

La prima puntata di Canzonissima continua con Elettra Lamborghini. Prima di cantare, l’artista afferma: “La mia idea è sempre stata quella di diventare una cantante, nella pubertà avevo tanto responsabilità, forse per il cognome, e sono diventata un po’ pazza“. Intona Bella vera, perché la mamma ascoltava, quando era incinta, gli 883. Performance tutt’altro che esaltante. Lamborghini racconta di essere stata male di notte: “Mi dovete cambiare l’hotel, ho preso un’intossicazione alimentare. Dormo al fianco di Ruggeri, ho sentito tutti i rumori bilaterali”. Si scherza con i commentatori, che tuttavia ammettono che, per loro, non è questa la miglior canzone della serata.

Quarto protagonista è Enrico Ruggeri, che dichiara: “Ho iniziato a cantare da bambino, come un gioco. Sono stato allevato solo dalle donne. Ho scelto Sergio Endrigo perché aveva un’enorme eleganza nel raccontare i sentimenti“. Canta Lontano dagli occhi. I commentatori parlano di tutto, compresa la storia raccontata nella clip da Ruggeri, ma non della canzone.

Milly Carlucci accoglie il primo ospite della serata: è Claudio Santamaria, che canta La La La La di Alberto Lionello. L’attore, poi, intona la sua canzonissima, ovvero Storia d’amore di Adriano Celentano.

Canzonissima diretta prima puntata, tutti commossi per Michele Bravi

La prima puntata di Canzonissima continua. È il momento di Fausto Leali, che ricorda quanto la mamma sia stata fondamentale per la sua carriera: “Lei è stata la prima ad accorgersi delle mie capacità vocali, si è sacrificata per farmi studiare musica“. Intona Pregherò di Adriano Celentano. Tanti complimenti anche per lui.

Segue Leo Gassmann: “Il mio primo amore è stato Edoardo Bennato, le sue canzoni mi danno molta forza. Lui mi ha consigliato di cantare le canzoni fingendo di doverle raccontare ad un bambino: proverò a farlo questa sera”. Propone Un giorno credo. Sorpresa per il cantante: in platea, infatti, c’è la sua prima maestra dell’asilo.

La conduttrice accoglie i Jalisse. Nella clip di presentazione parlano dei 29 rifiuti consecutivi a partecipare al Festival di Sanremo e ricordano i momenti complessi del percorso artistico, con Fabio Ricci che parla di quando ha lavorato come cameriere in un ristorante. A Canzonissima cantano Sarà perché ti amo dei Ricchi e Poveri. Complimenti per tutti, anche se per Izzo non si tratta del miglior brano della serata. I Jalisse annunciano che invieranno, anche l’anno prossimo, un brano per Sanremo.

Il viaggio nella storia della musica italiana continua con Michele Bravi: “Sono cresciuto con i nonni e grazie a loro ho scoperto la bellezza della musica. Avevano bisogno della musica, ascoltavano di tutto, in qualsiasi lingua. Quando nonna si è ammalata di Alzheimer tornava alla realtà vedendo un film di Gina Lollobrigida“. L’artista, dopo un saluto da Fiorella Mannoia, è protagonista con Ti lascio una canzone di Gino Paoli. La sua performance fa commuovere tutto lo studio.

Rocco Papaleo con Claudia Pandolfi

La prima puntata di Canzonissima è arricchita da Rocco Papaleo e Claudia Pandolfi. Duettano con Quando, quando, quando. Breve gag per promuovere il film Il bene comune, poi Carlucci accoglie Elio e le Storie Tese. Eseguono Rock ‘n’ roll robot di Alberto Camerini.

Penultima performance della serata è di Irene Grandi, che nella presentazione ricorda: “Il mio primo palcoscenico sono state le scale di casa di nonna“. Realizza la cover di Mi ritorni in mente di Lucio Battisti. Infine, è la volta di Vittorio Grigolo, che ricorda quanto i genitori siano stati fondamentali per la sua crescita professionale. Canta Nessun dorma di Giacomo Puccini. A livello vocale, uno dei momenti migliori.

È il momento del verdetto. I cantanti selezionano il brano preferito, escluso il loro, fra quelli eseguiti nella serata. Ayane e Leali optano per Rock ‘n’ roll robot. Ruggeri sceglie Pregherò. Bravi, Grandi, Gassmann ed i Jalisse selezionano Il mio canto libero. Lamborghini vota Sarà perché ti amo. Grigolo vota Città vuota. Moro punta su Ti lascio una canzone. Elio sceglie Un giorno credi. È la volta dei panelisti: Izzo e Pardo scelgono Ti lascio una canzone, Maiolini e Rossi puntano su Un giorno credi, Cecchetto vota Bella vera, Fialdini vota Pregherò, Balivo seleziona Sarà perché ti amo.

Tali preferenze vengono mischiate a quelle del pubblico: Il mio canto libero è la canzone vincitrice della prima puntata.

Canzonissima diretta prima puntata, la recensione

L’effetto nostalgia, che inevitabilmente ha accompagnato il ritorno in tv di Canzonissima, non può bastare. Lo storico programma musicale, riportato su Rai 1 da Milly Carlucci, non ha mantenuto le alte aspettative della vigilia.

Il format, come accaduto già ad altri curati da Carlucci, ha chiari riferimenti a Ballando con le stelle. Peccato, però, che qui sia completamente assente la gara, aspetto che, probabilmente, ha penalizzato maggiormente il debutto di Canzonissima. La mancanza di un competizione ha reso la serata molto piatta, trasformandola in un’alternanza di cover, più o meno ben fatte, realizzate da artisti già affermati.

Bocciati, poi, I Magnifici 7, il cui compito, va detto, non è stato di certo semplificato dall’annullamento della gara. I loro interventi sono apparsi talvolta superflui, dispensando complimenti a tutti e non aggiungendo quasi mai quell’elemento di discussione o di critica che avrebbe potuto, seppur in maniera ridotta, sopperire all’assenza dell’adrenalina da gara.