Sabato 21 marzo, Real Time manda in onda la puntata Due pazienti un enigma di Dottor Hekim. La soap opera turca è trasmessa dalle ore 21:25 circa.

Dottor Hekim Due pazienti un enigma, regista e dove è girata

Quella intitolata Due pazienti un enigma è la diciassettesima puntata della seconda stagione di Dottor Hekim. L’appuntamento ha una durata di circa due ore e dieci ed è realizzato, proprio come l’intera soap opera, dalle società Karga Seven Pictures ed Ojo Pictures. La sceneggiatura dei vari episodi è firmata da Nese Sen, Elif Benan Tufekci, Esed Akcilad e Murat Taskent. Dietro la macchina da presa, per curare la regia, c’è Semih Bagci.

Gli appuntamenti, oltre che in tv, sono fruibili in streaming su Discovery+. Qui, a pagamento, gli episodi sono rilasciati con una settimana di anticipo rispetto alla messa in onda televisiva.

Dottor Hekim Due pazienti un enigma, la trama

Durante l’appuntamento odierno di Dottor Hekim, il protagonista fa ritorno a lavoro dopo essere rimasto ferito da un colpo di pistola nella puntata della scorsa settimana.

Hekim, per l’occasione, sembra un uomo diverso dal solito, al punto da decidere di prendersi cura di due pazienti. Il primo è un disabile affetto da un tumore e costretto su una sedia a rotelle, che durante una festa in famiglia è caduto dentro una piscina. Il sospetto è che non si sia trattato di un incidente, ma che si sia gettato appositamente dentro l’acqua. Il secondo caso, invece, riguarda una giovane paziente. Praticando yoga, la degente si è fratturata il collo ed ora è paralizzata dal petto in giù. C’è, però, una stranezza: le radiografie effettuate, a differenza di quel che ci si attendeva, non hanno evidenziato alcuna lesione al midollo.

Spoiler finale

Nella puntata odierna, Hekim scopre che Ipek ed Orhan sono andati a cena insieme. La donna, inoltre, ha un comportamento strano, che attira l’attenzione del protagonista. Convinto che stia nascondendo qualcosa, Hekim decide di tenerla sotto controllo e scoprire quel che sta accadendo veramente.

Dottor Hekim Due pazienti un enigma, il cast

Di seguito il cast degli attori e dei personaggi da loro interpretati nel corso dell’appuntamento di oggi, sabato 21 marzo, di Dottor Hekim, in onda a partire dalle ore 21:25 circa su Real Time.